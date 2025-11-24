Feroz incendio en dos fábricas de Lomas de Zamora

Un feroz incendio se desató en dos fábricas de plásticos en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. A causa de ello, al menos 16 dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas.

El fuego comenzó durante la madrugada, pasadas las 2 de la madrugada en un establecimiento ubicado en el cruce de Emerson y Gabriela Mistral, en el barrio de Villa Centenario.

De acuerdo a lo informado por los bomberos locales, debieron derribar un paredón correspondiente a canchas de tenis linderas para continuar apagando el incendio con mayor precisión.

Los vecinos de la zona debieron ser evacuados mientras avanzaba el trabajo en el lugar. Inclusive, por la extensión del fuego, varias casas se vieron afectadas.

Gustavo Liuzzi, jefe del operativo de bomberos, explicó a la prensa que parte de la estructura del primer piso de una vivienda lindera cayó sobre la planta baja y la destruyó.

Además, aclaró que dentro de las fábricas, una de envases de plásticos y otra de juguetes, no había empleados cuando se desató el fuego debido al feriado.

“Tuvimos que ingresar por la fuerza, rompiendo puertas porque era imposible ingresar debido a que estaba todo cerrado”, señaló Liuzzi.

También, precisó que la fábrica de juguetes se vio afectada en un 50% y la otra en un 80%. En el lugar trabajó personal del Municipio de Lomas de Zamora en un comité operativo junto a los bomberos y Defensa Civil.

En el lugar continúan las tareas de remoción y de enfriamiento, debido a que el fuego está controlado, pero continúa activo.

Si bien una columna de humo negro rodea los escombros, no hay riesgo de que se extienda a las casas vecinas.

Por el momento se desconoce la causa del incendio. “Tratamos de romper lo menos posible para tener pruebas, pero acá tuvimos que romper porque no podemos entrar”, completó Liuzzi.

Con información de TN