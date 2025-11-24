El Gobierno resaltó los resultados del viaje, que incluyó la formación de 285 marineros, la participación de 51 cadetes extranjeros y actividades diplomáticas en puertos internacionales.
Feroz incendio en dos fábricas de Lomas de Zamora
El fuego comenzó durante la madrugada en dos plantas de plásticos en Villa Centenario. Varias casas resultaron afectadas y vecinos debieron ser evacuados. Investigan el origen.Argentina24/11/2025
Un feroz incendio se desató en dos fábricas de plásticos en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. A causa de ello, al menos 16 dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas.
El fuego comenzó durante la madrugada, pasadas las 2 de la madrugada en un establecimiento ubicado en el cruce de Emerson y Gabriela Mistral, en el barrio de Villa Centenario.
De acuerdo a lo informado por los bomberos locales, debieron derribar un paredón correspondiente a canchas de tenis linderas para continuar apagando el incendio con mayor precisión.
Los vecinos de la zona debieron ser evacuados mientras avanzaba el trabajo en el lugar. Inclusive, por la extensión del fuego, varias casas se vieron afectadas.
Gustavo Liuzzi, jefe del operativo de bomberos, explicó a la prensa que parte de la estructura del primer piso de una vivienda lindera cayó sobre la planta baja y la destruyó.
Además, aclaró que dentro de las fábricas, una de envases de plásticos y otra de juguetes, no había empleados cuando se desató el fuego debido al feriado.
“Tuvimos que ingresar por la fuerza, rompiendo puertas porque era imposible ingresar debido a que estaba todo cerrado”, señaló Liuzzi.
También, precisó que la fábrica de juguetes se vio afectada en un 50% y la otra en un 80%. En el lugar trabajó personal del Municipio de Lomas de Zamora en un comité operativo junto a los bomberos y Defensa Civil.
En el lugar continúan las tareas de remoción y de enfriamiento, debido a que el fuego está controlado, pero continúa activo.
Si bien una columna de humo negro rodea los escombros, no hay riesgo de que se extienda a las casas vecinas.
Por el momento se desconoce la causa del incendio. “Tratamos de romper lo menos posible para tener pruebas, pero acá tuvimos que romper porque no podemos entrar”, completó Liuzzi.
Con información de TN
Alerta en Buenos Aires: el 70% del territorio tiene agua contaminada con arsénicoArgentina24/11/2025
Un informe del ITBA revela niveles peligrosos del químico en gran parte de la provincia. La ingesta prolongada puede causar cáncer de pulmón y laringe, tos persistente y fibrosis pulmonar.
La sífilis alcanza un máximo histórico en Argentina y preocupa el aumento entre adolescentesArgentina24/11/2025
Los contagios crecieron más del 20% en lo que va del año y ya igualan el total anual previo. Córdoba y San Luis registran las tasas más altas.
El titular de la ARCA, Juan Pazo, viajó a Washington D. C. para firmar el convenio. Cómo funciona el mecanismo de intercambio de información entre ambos países
Las subas en alimentos y tarifas empujarían la inflación de noviembre por encima del 2%Argentina24/11/2025
Consultoras proyectan entre 2,4% y 2,6% para el mes, impulsado por aumentos en luz, gas, transporte y productos frescos. El INDEC difundirá el dato oficial el 11 de diciembre.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.