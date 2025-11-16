"Ver Para Ser Libres" lleva oftalmólogos y anteojos gratis a seis municipios de altura en Salta

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, anunció la llegada de una nueva fase del operativo oftalmológico "Ver para Ser Libres", que visitará distintos municipios de altura, siendo esta, la tercera visita en poco más de un año por los municipios de la provincia de Salta. Este operativo tiene como objetivo primordial promover la salud visual en la niñez, asegurando que los más pequeños accedan a anteojos sin costo, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Cronograma de visitas programadas:

17/11: Santa Victoria Oeste

18/11: Nazareno

19/11: Iruya

20/11: Iruya

25/11: La Caldera

26 y 27: Tolar Grande.

Desde su lanzamiento, el programa ha logrado visitar 54 de los 60 municipios en total, alcanzando a más de 5.000 niños que cursan la educación primaria en zonas rurales de difícil acceso. En la edición de septiembre, se entregaron más de 2.800 anteojos, y en junio, más de 2.220, lo que demuestra el compromiso del gobierno provincial y nacional en ofrecer soluciones efectivas a las necesidades de la infancia.

Mimessi enfatizó que "Ver para Ser Libres" es el resultado de una política pública decidida, abordada de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, con Sandra Pettovello a la cabeza. "Esta política pública llega a las escuelas y con un programa que está destinado a que los niños accedan sin ningún costo a algo tan importante como es mejorar su calidad de vida", destacó.

Durante esta nueva etapa, los oftalmólogos se trasladarán en una trafic equipada con laboratorio móvil y una variedad de 100 marcos de anteojos, lo que permitirá realizar lentes adaptados a las necesidades de los niños de 6 a 12 años que ya pasaron por un tamizaje previo en las escuelas rurales. Este operativo no solo representa un apoyo vital para las familias, sino que también reafirma el compromiso del gobierno en brindar atención y recursos a quienes más lo necesitan.