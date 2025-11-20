Nación lanza licitación para 43 trenes nuevos en el AMBA por USD 300 millones

El Gobierno Nacional, en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria, formalizó esta mañana mediante Boletín Oficial la licitación para adquirir 43 trenes completamente nuevos, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU).

La operación, que se llevará a cabo mediante una contratación directa por compulsa abreviada a cargo de Trenes Argentinos Operaciones, representa una inversión estratégica de alrededor de 300 millones de dólares, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

Esta adquisición reviste una criticidad significativa, dado que el sistema de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —que moviliza a 1.3 millones de personas diariamente— no recibía nuevas formaciones desde el año 2015. La compra incluye 150 coches de pasajeros, la provisión de insumos esenciales y componentes para un mantenimiento inicial de tres años, junto con la documentación técnica necesaria para su puesta en marcha.

Modernización y sinergia operacional

El objetivo principal es modernizar sustancialmente la flota ferroviaria, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia operativa del servicio. Las nuevas unidades serán incorporadas a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, permitiendo el reemplazo progresivo de material rodante con más de medio siglo de antigüedad.

Esta medida se inscribe en un programa de inversión más amplio. Se destaca la reciente compra de 3 locomotoras diésel-eléctricas (por 7 millones de dólares) destinadas a la Línea San Martín, cuya llegada se estima para enero de 2026. Complementariamente, se asignaron 119 millones de dólares para la adquisición de repuestos ferroviarios vitales, destinados a los mantenimientos pesados de las formaciones eléctricas de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, material que no se compraba hacía nueve años.

Beneficios para el usuario y ahorro de recursos

La incorporación de estas 43 formaciones "cero kilómetro" generará un impacto directo y positivo en la experiencia del usuario. Los beneficios operacionales se traducen en:

Mejora de Frecuencias: debido al incremento en la velocidad de circulación.

Reducción de Tiempos: impacto directo en los tiempos de viaje de punta a punta.

Confort y Diseño: optimización de las condiciones de ascenso/descenso y un incremento en el confort general de la experiencia de viaje.

Además, el reemplazo posibilitará un ahorro de recursos notable, ya que estas nuevas unidades reducirán el consumo de combustible en casi un 50% respecto a las locomotoras diésel que circulan actualmente en el AMBA, lo que implica una mejora financiera y ambiental.

El plan de acción definido en el DNU 525/24, diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para abordar la Emergencia Ferroviaria, excede la adquisición de material rodante. Incluye, asimismo, la ejecución de obras de infraestructura para potenciar la seguridad operacional, la optimización de gastos, un incremento del 75% en las capacitaciones al personal ferroviario y la simplificación de normas técnicas, buscando una mejora exponencial en la seguridad y eficiencia global del sistema.

Con información de Noticias Argentinas