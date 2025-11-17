Vietnam: al menos seis muertos tras deslizamiento que sepultó un autobús

El accidente ocurrió en la provincia de Khanh Hoa cuando un desprendimiento de tierra y rocas alcanzó un autobús con 40 pasajeros. Otras 19 personas resultaron heridas.

Al menos seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas en la provincia de Khanh Hoa, en el centro de Vietnam, después de que el autobús de pasajeros en el que viajaban quedara sepultado por un deslizamiento de tierra, informaron este lunes medios locales.tXR+Pg

Con 40 pasajeros a bordo, el vehículo circulaba por el paso de Khanh Le cuando fue alcanzado repentinamente por tierra y rocas desprendidas de la ladera de una montaña en la noche del domingo. Agencia Noticias Argentinas. 

Según se detalló, entre los seis fallecidos se encuentran tres hombres y tres mujeres, mientras que los 19 heridos reciebieron atención médica en un hospital local.

Con información de Noticias Argentinas

