Sheikh Hasina, de 78 años, fue acusada de crímenes de lesa humanidad por la violenta represión a protestas estudiantiles en julio del año pasado.
Vietnam: al menos seis muertos tras deslizamiento que sepultó un autobús
El accidente ocurrió en la provincia de Khanh Hoa cuando un desprendimiento de tierra y rocas alcanzó un autobús con 40 pasajeros. Otras 19 personas resultaron heridas.El Mundo17/11/2025
Al menos seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas en la provincia de Khanh Hoa, en el centro de Vietnam, después de que el autobús de pasajeros en el que viajaban quedara sepultado por un deslizamiento de tierra, informaron este lunes medios locales.tXR+Pg
Con 40 pasajeros a bordo, el vehículo circulaba por el paso de Khanh Le cuando fue alcanzado repentinamente por tierra y rocas desprendidas de la ladera de una montaña en la noche del domingo. Agencia Noticias Argentinas.
Según se detalló, entre los seis fallecidos se encuentran tres hombres y tres mujeres, mientras que los 19 heridos reciebieron atención médica en un hospital local.
El presidente ucraniano busca sistemas antimisiles y más apoyo militar en medio de una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles.
El primero de seis vuelos arribó a La Habana con alimentos y artículos básicos para los damnificados; más donativos llegarán por mar en los próximos días.
La resolución se suma a ataques marítimos recientes y genera preocupación regional sobre el impacto político y militar de la medida.
Maduro pidió “paz” cantando “Imagine” mientras EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogasEl Mundo17/11/2025
Washington destruyó otra embarcación con presuntos “narcoterroristas” y movilizó al USS Gerald R. Ford, en una operación ordenada por el Gobierno de Donald Trump.
El “No” se impuso en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno, desde las bases militares extranjeras hasta la Asamblea Constituyente. Noboa aceptó el resultado y dijo que respetará la voluntad popular.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.