Maduro pidió “paz” cantando “Imagine” mientras EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, entonó un fragmento de la canción “Imagine” de John Lennon durante un acto que coincidió con la llegada a aguas del Caribe del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Además, este domingo Estados Unidos anunció que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico. En el ataque murieron tres hombres a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad.

En el escenario, frente a cientos de simpatizantes, Maduro afirmó: “Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz, como decía John Lennon, no?”. Entonces cantó una parte de la tradicional canción del exBeatle dedicada a la paz.

“Qué canción tan bella. Los más jóvenes busquen la letra. Es una inspiración para todos los tiempos. Es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad”, afirmó.

Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles, encabezó el sábado junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, un acto de juramentación en Caracas de nuevos grupos de la militancia chavista.

Llega el mayor portaaviones del mundo al Caribe

Al mandatario venezolano y los principales dirigentes del chavismo se les ve últimamente en las calles del país rodeados de civiles, tras la reciente decisión de Washington de lanzar la operación denominada “Lanza del Sur”, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico.

Esta iniciativa del presidente Donald Trump se suma al despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde hace tres meses y que incluyó el hundimiento de numerosas lanchas y la muerte de decenas de sospechosos en casos que la ONU comparó con “ejecuciones extrajudiciales”.

En tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, informó este domingo que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, entró a aguas del Caribe con el objetivo de “combatir las amenazas transnacionales”.

“A través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó Holsey en un comunicado publicado en el portal del organismo militar estadounidense.

Este operativo marítimo en el área del Comando Sur de EE.UU. fue ordenado por el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth, en apoyo a directivas de Trump de desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar narcoterroristas.

“El despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano”, enfatizó.

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, es considerado por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

Con información de TN