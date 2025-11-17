El presidente ucraniano busca sistemas antimisiles y más apoyo militar en medio de una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles.
Maduro pidió “paz” cantando “Imagine” mientras EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogas
Washington destruyó otra embarcación con presuntos “narcoterroristas” y movilizó al USS Gerald R. Ford, en una operación ordenada por el Gobierno de Donald Trump.El Mundo17/11/2025
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, entonó un fragmento de la canción “Imagine” de John Lennon durante un acto que coincidió con la llegada a aguas del Caribe del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo.
Además, este domingo Estados Unidos anunció que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico. En el ataque murieron tres hombres a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad.
En el escenario, frente a cientos de simpatizantes, Maduro afirmó: “Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz, como decía John Lennon, no?”. Entonces cantó una parte de la tradicional canción del exBeatle dedicada a la paz.
“Qué canción tan bella. Los más jóvenes busquen la letra. Es una inspiración para todos los tiempos. Es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad”, afirmó.
Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles, encabezó el sábado junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, un acto de juramentación en Caracas de nuevos grupos de la militancia chavista.
Llega el mayor portaaviones del mundo al Caribe
Al mandatario venezolano y los principales dirigentes del chavismo se les ve últimamente en las calles del país rodeados de civiles, tras la reciente decisión de Washington de lanzar la operación denominada “Lanza del Sur”, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico.
Esta iniciativa del presidente Donald Trump se suma al despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde hace tres meses y que incluyó el hundimiento de numerosas lanchas y la muerte de decenas de sospechosos en casos que la ONU comparó con “ejecuciones extrajudiciales”.
En tanto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, informó este domingo que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, entró a aguas del Caribe con el objetivo de “combatir las amenazas transnacionales”.
“A través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó Holsey en un comunicado publicado en el portal del organismo militar estadounidense.
Este operativo marítimo en el área del Comando Sur de EE.UU. fue ordenado por el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth, en apoyo a directivas de Trump de desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar narcoterroristas.
“El despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano”, enfatizó.
El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, es considerado por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.
Con información de TN
El primero de seis vuelos arribó a La Habana con alimentos y artículos básicos para los damnificados; más donativos llegarán por mar en los próximos días.
La resolución se suma a ataques marítimos recientes y genera preocupación regional sobre el impacto político y militar de la medida.
El “No” se impuso en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno, desde las bases militares extranjeras hasta la Asamblea Constituyente. Noboa aceptó el resultado y dijo que respetará la voluntad popular.
La candidata oficialista obtuvo el 26,6% y el republicano 24,19%, por lo que definirán la presidencia el 14 de diciembre. La centroderecha ya se encolumnó detrás de Kast.
La tecnológica anunció que, a partir de 2026, el "impacto impulsado por IA" será un criterio clave para la evaluación de sus empleados. Meta busca acelerar su transición a un futuro "nativo en IA".
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.