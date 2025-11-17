El accidente ocurrió en la provincia de Khanh Hoa cuando un desprendimiento de tierra y rocas alcanzó un autobús con 40 pasajeros. Otras 19 personas resultaron heridas.
Bangladesh condenó a muerte a una ex primer ministra
Sheikh Hasina, de 78 años, fue acusada de crímenes de lesa humanidad por la violenta represión a protestas estudiantiles en julio del año pasado.El Mundo17/11/2025
Un tribunal especial de Daca, la capital de Bangladesh, condenó a muerte este lunes en ausencia a la destituida ex primer ministra Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas en el país en julio del año pasado.
El exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal también fue condenado a muerte, mientras que el exinspector general de la Policía nacional Chowdhury Abdullah Al-Mamun fue sentenciado a cinco años de prisión en el mismo caso, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El Tribunal Penal Internacional, compuesto por tres miembros y presidido por el juez Md. Golam Mortuza Mozumder, comenzó a leer partes de la sentencia en una sala llena de personas.
La ex primera ministra, de 78 años, fue acusada de ordenar una respuesta policial violenta a una protesta estudiantil, lo que provocó su destitución del poder el año pasado.
Mientras Sheikh Kamal sigue prófugo, su coacusado Mamun, actualmente bajo custodia, se declaró culpable y se convirtió en el primer testigo del tribunal desde su creación en 2010.
El presidente ucraniano busca sistemas antimisiles y más apoyo militar en medio de una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles.
El primero de seis vuelos arribó a La Habana con alimentos y artículos básicos para los damnificados; más donativos llegarán por mar en los próximos días.
La resolución se suma a ataques marítimos recientes y genera preocupación regional sobre el impacto político y militar de la medida.
Maduro pidió “paz” cantando “Imagine” mientras EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogasEl Mundo17/11/2025
Washington destruyó otra embarcación con presuntos “narcoterroristas” y movilizó al USS Gerald R. Ford, en una operación ordenada por el Gobierno de Donald Trump.
El “No” se impuso en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno, desde las bases militares extranjeras hasta la Asamblea Constituyente. Noboa aceptó el resultado y dijo que respetará la voluntad popular.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.