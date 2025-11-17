Bangladesh condenó a muerte a una ex primer ministra

Un tribunal especial de Daca, la capital de Bangladesh, condenó a muerte este lunes en ausencia a la destituida ex primer ministra Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas en el país en julio del año pasado.

El exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal también fue condenado a muerte, mientras que el exinspector general de la Policía nacional Chowdhury Abdullah Al-Mamun fue sentenciado a cinco años de prisión en el mismo caso, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El Tribunal Penal Internacional, compuesto por tres miembros y presidido por el juez Md. Golam Mortuza Mozumder, comenzó a leer partes de la sentencia en una sala llena de personas.

La ex primera ministra, de 78 años, fue acusada de ordenar una respuesta policial violenta a una protesta estudiantil, lo que provocó su destitución del poder el año pasado.

Mientras Sheikh Kamal sigue prófugo, su coacusado Mamun, actualmente bajo custodia, se declaró culpable y se convirtió en el primer testigo del tribunal desde su creación en 2010.

Con información de Noticias Argentinas