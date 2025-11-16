El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Vacunación antirrábica gratuita en cuatro barrios de Salta desde este lunes
Del 17 al 20 de noviembre, Bienestar Animal realizará un operativo de vacunación antirrábica en Los Castaños, 17 de Mayo, Pablo Saravia y Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada.Salta16/11/2025
La Municipalidad de Salta continúa acercando a los vecinos el servicio de vacunación antirrábica para las mascotas de diferentes barrios. El cronograma de atención comenzará el lunes 17 en el barrio Los Castaños, de 9.30 a 12.00, en la plaza Los Ceibos, ubicada entre las manzanas A y B, en paralelo al supermercado.
El martes 18 será el turno del barrio 17 de Mayo, de 9:30 a 12:30, en la plaza Fragata Libertad, ubicada en la manzana 911 y avenida Portaaviones. La atención continuará el miércoles 19 en el barrio Pablo Saravia, de 9.30 a 12:30, en Méndez 570 y Mar de Bering.
Finalmente, el jueves 20 el operativo se trasladará al barrio Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30, en Lago de los Cisnes esquina Lago Verde, en inmediaciones de Fundación Porvenir.
Se solicita a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para garantizar mayor seguridad durante la jornada y prevenir cualquier inconveniente. El servicio es completamente gratuito y está dirigido a perros y gatos de todas las edades que se encuentren en condiciones de ser vacunados.
El Ballet Folklórico Provincial participará de esta jornada gratuita el viernes 21 de noviembre a las 18 horas, organizada junto al colectivo MEDUSAS.
La obra de danza teatro se podrá ver el sábado 22 de noviembre a las 21 horas en la Sala Juan Carlos Dávalos y propone un recorrido emocional entre lo absurdo y lo sublime.
Incautan más de 300 kilos de marihuana en zona minera de Salta, cerca del límite con ChileSalta15/11/2025
Gendarmería Nacional incautó más de 361 kilos de marihuana a 3.775 metros de altura, cerca del límite con Chile. El cargamento se halló en una camioneta abandonada en la zona minera de San Antonio de los Cobres, luego de que dos vehículos intentaron evadir un control.
Últimos días para participar del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025Salta15/11/2025
El Fondo Nacional de las Artes recibe inscripciones hasta el martes 18 de noviembre para promover proyectos de preservación, investigación y difusión de estos espacios históricos y religiosos.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.