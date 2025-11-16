Vacunación antirrábica gratuita en cuatro barrios de Salta desde este lunes

La Municipalidad de Salta continúa acercando a los vecinos el servicio de vacunación antirrábica para las mascotas de diferentes barrios. El cronograma de atención comenzará el lunes 17 en el barrio Los Castaños, de 9.30 a 12.00, en la plaza Los Ceibos, ubicada entre las manzanas A y B, en paralelo al supermercado.

El martes 18 será el turno del barrio 17 de Mayo, de 9:30 a 12:30, en la plaza Fragata Libertad, ubicada en la manzana 911 y avenida Portaaviones. La atención continuará el miércoles 19 en el barrio Pablo Saravia, de 9.30 a 12:30, en Méndez 570 y Mar de Bering.

Finalmente, el jueves 20 el operativo se trasladará al barrio Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30, en Lago de los Cisnes esquina Lago Verde, en inmediaciones de Fundación Porvenir.

Se solicita a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para garantizar mayor seguridad durante la jornada y prevenir cualquier inconveniente. El servicio es completamente gratuito y está dirigido a perros y gatos de todas las edades que se encuentren en condiciones de ser vacunados.