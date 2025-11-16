Vacunación antirrábica gratuita en cuatro barrios de Salta desde este lunes

Del 17 al 20 de noviembre, Bienestar Animal realizará un operativo de vacunación antirrábica en Los Castaños, 17 de Mayo, Pablo Saravia y Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada.

La Municipalidad de Salta continúa acercando a los vecinos el servicio de vacunación antirrábica para las mascotas de diferentes barrios. El cronograma de atención comenzará el lunes 17 en el barrio Los Castaños, de 9.30 a 12.00, en la plaza Los Ceibos, ubicada entre las manzanas A y B, en paralelo al supermercado.

El martes 18 será el turno del barrio 17 de Mayo, de 9:30 a 12:30, en la plaza Fragata Libertad, ubicada en la manzana 911 y avenida Portaaviones. La atención continuará el miércoles 19 en el barrio Pablo Saravia, de 9.30 a 12:30, en Méndez 570 y Mar de Bering.

Finalmente, el jueves 20 el operativo se trasladará al barrio Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30, en Lago de los Cisnes esquina Lago Verde, en inmediaciones de Fundación Porvenir.

Se solicita a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para garantizar mayor seguridad durante la jornada y prevenir cualquier inconveniente. El servicio es completamente gratuito y está dirigido a perros y gatos de todas las edades que se encuentren en condiciones de ser vacunados.

