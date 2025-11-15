Joven en estado crítico tras tragarse hamburguesa entera por broma en Grecia

Un joven de 22 años acabó luchando por su vida tras tragarse una hamburguesa completa sin masticar como parte de una broma en la ciudad de Koropi, Grecia. Actualmente, se encuentra conectado a un respirador artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras la supuesta broma, sucedida el pasado jueves durante una comida con amigos, el chico sufrió daños significativos en sus órganos vitales. Uno de sus amigos afirmó que el joven sufrió un ataque de pánico antes de desplomarse en el piso.

Según declararon sus compañeros, que estuvieron en la cena a Daily Mail, el joven “tuvo algo parecido a un ataque de pánico. Se levantó y corrió un poco más lejos; pensamos que iba a escupirlo”. Sin embargo, no logró expulsar la hamburguesa.

Otro de los amigos contó al mismo medio que el momento en que se dieron cuenta de que algo iba mal fue cuando el joven comenzó a golpearse la espalda contra una columna, aparentemente intentando expulsar la comida.

De acuerdo a lo informado por CNN Greece, los rescatistas de EKAB que acudieron rápidamente al lugar intentaron reanimarlo, ya que —según indican los testimonios— llevaba más de dos minutos sin respirar.

Los informes detallaron que el joven no masticó bien la hamburguesa y la tragó entera, lo que le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y una grave dificultad para respirar. Según CNN Greece, los médicos describen su estado de salud como crítico y posiblemente irreversible.

De acuerdo a lo informado por el mismo medio, el padre del joven aclaró que su hijo no realizó ningún reto y afirmó que no culpa a los amigos que estaban con él en el local.

La expresidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-El Pireo, Matina Pagoni, calificó la situación como trágica: “Son circunstancias trágicas. Un joven de 22 años que fue a Koropi simplemente para divertirse ahora está intubado y en estado extremadamente crítico”.

Los médicos intentan estabilizarlo mientras advierten que sufrió daños muy graves en el cerebro, los riñones y otros órganos vitales tras permanecer más de dos minutos sin respirar.

Con información de TN