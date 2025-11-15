Un escritor y dos abogados curtidos en casos internacionales están tras la investigación de la Fiscalía de Milán sobre italianos que pagaban por ser francotiradores de fin de semana en la guerra de Bosnia.
Joven en estado crítico tras tragarse hamburguesa entera por broma en Grecia
Un joven de 22 años se encuentra en estado crítico y posiblemente irreversible en Koropi, Grecia, tras tragarse una hamburguesa entera sin masticar en medio de una broma.El Mundo15/11/2025
Un joven de 22 años acabó luchando por su vida tras tragarse una hamburguesa completa sin masticar como parte de una broma en la ciudad de Koropi, Grecia. Actualmente, se encuentra conectado a un respirador artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Tras la supuesta broma, sucedida el pasado jueves durante una comida con amigos, el chico sufrió daños significativos en sus órganos vitales. Uno de sus amigos afirmó que el joven sufrió un ataque de pánico antes de desplomarse en el piso.
Según declararon sus compañeros, que estuvieron en la cena a Daily Mail, el joven “tuvo algo parecido a un ataque de pánico. Se levantó y corrió un poco más lejos; pensamos que iba a escupirlo”. Sin embargo, no logró expulsar la hamburguesa.
Otro de los amigos contó al mismo medio que el momento en que se dieron cuenta de que algo iba mal fue cuando el joven comenzó a golpearse la espalda contra una columna, aparentemente intentando expulsar la comida.
De acuerdo a lo informado por CNN Greece, los rescatistas de EKAB que acudieron rápidamente al lugar intentaron reanimarlo, ya que —según indican los testimonios— llevaba más de dos minutos sin respirar.
Los informes detallaron que el joven no masticó bien la hamburguesa y la tragó entera, lo que le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y una grave dificultad para respirar. Según CNN Greece, los médicos describen su estado de salud como crítico y posiblemente irreversible.
De acuerdo a lo informado por el mismo medio, el padre del joven aclaró que su hijo no realizó ningún reto y afirmó que no culpa a los amigos que estaban con él en el local.
La expresidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-El Pireo, Matina Pagoni, calificó la situación como trágica: “Son circunstancias trágicas. Un joven de 22 años que fue a Koropi simplemente para divertirse ahora está intubado y en estado extremadamente crítico”.
Los médicos intentan estabilizarlo mientras advierten que sufrió daños muy graves en el cerebro, los riñones y otros órganos vitales tras permanecer más de dos minutos sin respirar.
Con información de TN
El magnate Jeff Bezos dio un paso histórico en la carrera espacial al encabezar el lanzamiento de ESCAPADE, la misión de la NASA que viaja a Marte a bordo del cohete New Glenn de Blue Origin.
El reciente caso expone cómo la automatización permite a atacantes operar a gran escala con mínima intervención humana, facilitando el acceso a datos sensibles.
El acuerdo busca fortalecer el comercio bilateral y atraer inversiones, pese a protestas en San José que cuestionaron el proceso.
Con la llegada del USS Gerald Ford, el Pentágono inicia una nueva fase militar contra el narcotráfico en la región. Trump habla de posibles ataques terrestres y señala que los días de Maduro “están contados”.
Ocurrió en una esquina muy transitada de Tatuapé y desató un incendio masivo que requirió ocho camiones de bomberos y dejó múltiples heridos.
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.
A pesar de las tasas a la baja, el plazo fijo se mantiene como una herramienta de inversión segura y previsible. Para obtener una ganancia de $100.000 en 30 días, se requiere una inversión inicial de $4.500.000, según el simulador basado en las tasas de noviembre de 2025
El 29 de noviembre vence el mandato de Samson y el 3 de diciembre el de Catalano, y por la columincación del periodo ordinario de sesiones no se llegará a renovar esos mandatos o proponer nuevos integrantes hasta el año que viene.