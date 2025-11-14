Con la llegada del USS Gerald Ford, el Pentágono inicia una nueva fase militar contra el narcotráfico en la región. Trump habla de posibles ataques terrestres y señala que los días de Maduro “están contados”.
Caos en San Pablo por una explosión en un almacén de pirotecnia
Ocurrió en una esquina muy transitada de Tatuapé y desató un incendio masivo que requirió ocho camiones de bomberos y dejó múltiples heridos.El Mundo14/11/2025
Un ensordecedor estruendo sacudió la noche del jueves el barrio de Tatuapé, en la zona este de San Pablo, Brasil. La inmensa explosión seguida de un incendio dentro de un almacén de fuegos artificiales movilizó movilizando a numerosas unidades del Cuerpo de Bomberos y generando pánico entre los vecinos.
El estallido ocurrió alrededor de las 19:15 (hora local) en la intersección de Avenida Celso Garcia con Avenida Salim Farah Maluf, cerca de una gasolinera y una empresa de jardinería con almacén de materiales peligrosos.
El llamado de emergencia, notificada formalmente a las 19:45, se originó desde dentro de la vivienda adaptada como almacén, la cual era utilizada para guardar fuegos artificiales. Esto provocó no solo el gran incendio, sino también una serie de explosiones menores hacia todas las direcciones.
El incidente dejó al menos una persona fallecida en el lugar, según confirmó el Cuerpo de Bomberos. Además, hubo múltiples heridos: un hombre con un lesión en la mano que buscó atención por sus medios; otro con otorrea, atendido por el Servicio Móvil de Atención Médica (SAMU); y una mujer con traumatismo craneoencefálico.
Entre las víctimas, también se encontró un hombre con raspaduras, hospitalizado junto a su madre, y otros seis lesionados leves que no precisaron traslado médico.
Tras el llamado de emergencia a las autoridades, ocho camiones de bomberos acudieron al centro de la explosión, mientras la Policía Militar y equipos de emergencia acordonaron la zona e inspeccionaron daños y víctimas.
La zona afectada fue completamente aislada mientras los bomberos combatían el incendio. Debido a la magnitud del fuego, en un primer momento no pudo determinarse con precisión el punto exacto donde comenzaron las llamas.
Los testigos de Tatuapé calificaron la detonación de los fuegos artificiales como una “violenta” explosión, ya que la onda expansiva derribó motociclistas en pleno tránsito de la una avenida cercana y otros vehículos estacionados sufrieron daños.
Las viviendas cercanas al almacén también quedaron afectadas por el siniestro: los cristales y las ventanas quedaron completamente destruidas. Los rescatistas también reportaron posibles colapsos parciales de edificaciones adyacentes.
Las imágenes captadas por los usuarios de X evidenciaron la magnitud de la explosión, desde la densa columna de humo negro hasta las llamas del incendio en el almacén. El hecho dejó esparcidos por techos, veredas y calles trozos de pirotecnia detonada durante el incidente.
“Los daños fueron enormes, ¡muchos coches resultaron afectados! No grabé la explosión porque fue demasiado rápida y aterradora", describió una mujer que transitó por la zona en su vehículo y mostró la zona devastada.
En los reportes iniciales, la Policía Militar barajó la posibilidad de que el incendio se hubiera originado por la caída de un globo o daños en transformadores de la red de transmisión eléctrica. Las causas concretas del incendio permanecen bajo investigación.
Con información de Infobae
