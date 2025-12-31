Guerra de la leche: Brasil investiga a la Argentina por dumping

Los medios brasileños reflejan que el sector tambero del vecino país espera que se apliquen medidas de forma inminente contra la leche proveniente de la Argentina y el Uruguay. De ahí que el gobierno de Brasil retomó la investigación antidumping sobre las importaciones de leche en polvo provenientes de sus socios del Mercosur. La tarea podrá extenderse hasta junio del próximo año, aunque existen expectativas de que el gobierno adopte medidas antidumping provisionales en el corto plazo.

La movida la encabeza la Comisión Nacional de Ganadería de Leche, de la poderosa Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería (CNA). Sus representantes hablan de la necesidad de poner en marcha medidas para revertir “la situación calamitosa” del sector lechero brasileño, según señala Milkpoint. El Frente Parlamentario de Apoyo al Productor de Leche concuerda con la demanda, aunque todavía no se discutió ni la modalidad ni el alcance de las medidas provisionales, que en principio funcionarían como una sobretasa aplicada al producto importado, y pueden extenderse por cuatro meses, prorrogables por otros dos.

Por cierto, es la enésima vez que los productores brasileños se quejan de la leche que llega en volúmenes importantes desde los países del Rio de la Plata, sin mayor éxito hasta acá en cuanto a la respuesta de las autoridades. El Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) ha aceptado esta vez que la leche en polvo y la leche cruda no son productos distintos, y que la CNA tiene legitimidad para poner en marcha la petición. De tal modo, se considera que al ser la leche en polvo en realidad leche deshidratada, existe similitud suficiente para el análisis antidumping.

En este contexto, un asesor técnico de la CNA, subraya que entre 2021 y 2023 “la Argentina exportó leche en polvo a Brasil a precios sensiblemente menores a los de su propio mercado interno, un indicio clave para fundamentar la denuncia de dumping”. La investigación también deberá demostrar daño al mercado local y nexo causal con esas importaciones. En el gobierno argentino se estaría incubando un malestar creciente con el gobierno de Lula da Silva por esta situación que, entienden, no tiene fundamentos técnicos.

Milkpoint asegura que la expectativa del sector es que las medidas provisionales se apliquen cuanto antes y que el dictamen final respalde la posición del sector lechero brasileño, lo cual podría reconfigurar el panorama comercial del sector lácteo en el Mercosur. El período bajo análisis comprende las importaciones realizadas entre enero y diciembre de 2023, mientras que el impacto en la industria brasileña será evaluado desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023.

El producto objeto de investigación es la leche en polvo no fraccionada, una categoría esencial para el sector alimentario, clasificada bajo diversas subpartidas de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). La CNA argumenta que estas importaciones compiten directamente con la leche fresca producida localmente, a pesar de las diferencias en sus procesos de producción y características físicas.

Por su parte, los gobiernos de Argentina y Uruguay han cuestionado la definición de producto similar utilizada por Brasil, argumentando que la leche fresca y la leche en polvo son bienes sustancialmente diferentes en términos de procesos industriales, canales de distribución y usos.

Por lo demás, nuestro país ha señalado que la CNA, como representante de los productores de leche fresca, no es la entidad adecuada para solicitar medidas antidumping sobre la leche en polvo. Asimismo, alega que los datos utilizados en la solicitud no reflejan adecuadamente el comportamiento del mercado ni las verdaderas causas de los problemas enfrentados por los productores brasileños.

Uruguay, por su parte, argumenta que el proceso de producción de leche en polvo la convierte en un producto industrializado, distinto de la leche cruda o fresca, lo que invalida la comparación entre ambos bienes. Además, resalta las diferencias arancelarias y normativas entre estos productos en el Mercosur. “Es absolutamente imposible que exista dumping de Uruguay en Brasil. La embajada coordinará todos los movimientos que se tienen que desarrollar aquí con las empresas lácteas de Uruguay. La idea es evitar que nos apliquen una medida provisoria, algún arancel o impuesto”, adelantó el embajador uruguayo en Brasilia.

Como fuere, la investigación plantea desafíos significativos para la integración económica del Mercosur. Mientras Brasil busca proteger su industria nacional, la Argentina y Uruguay han planteado objeciones basadas en los principios del libre comercio y las reglas antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este caso es un recordatorio de las tensiones inherentes al comercio intrarregional, donde los intereses nacionales pueden entrar en conflicto con los objetivos de integración económica

Las partes involucradas, incluidas empresas exportadoras y gobiernos, tienen plazos específicos para presentar datos y participar en audiencias públicas. La investigación también implica la revisión de cuestionarios enviados a productores, importadores y otros actores del mercado. En caso de confirmarse las prácticas de dumping, Brasil podría imponer derechos antidumping definitivos, afectando el comercio intrarregional de productos lácteos.

Cabe destacar que en agosto pasado, el gobierno del vecino país había resuelto no aplicar medidas de este tipo sobre las importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay. Se consideró un paso favorable para las exportaciones nacionales, que en 2023 y 2024 alcanzaron los USD 330 millones, con volúmenes anuales de entre 90 y 95 mil toneladas. El proceso contó con una activa participación de organismos públicos y privados de la Argentina. Ahora todo vuelve a fojas cero.

Por lo pronto, el Gobierno de Brasil anunció una intervención directa en el mercado lácteo con la compra urgente de más de 2.500 toneladas de leche en polvo, en respuesta a la situación crítica que enfrentan los productores por la sobreoferta y la caída de precios. La medida implicará una inversión de hasta 106 millones de reales (unos USD 19 millones) y será ejecutada por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). Según indica Cepea, el precio de la leche para los productores brasileños cayó más de un 20% en 2025 (datos parciales hasta noviembre). La presión provino principalmente de la oferta de productos lácteos, que aumentó considerablemente durante el año.

Todo este proceso se da en un momento en que los precios internacionales de la manteca, la leche y el queso caen a medida que la impresionante producción mundial inunda los mercados, lo que genera advertencias sobre la persistencia de un período de precios bajos. “Esto significa que la oferta ahora supera la demanda”, advirtió Miles Hurrell, director ejecutivo del Grupo Cooperativo Fonterra, líder en lácteos a nivel mundial.

El martes 16 de diciembre los precios en el Global Dairy Trade sufrieron su novena baja consecutiva para el valor promedio de todos los productos. De tal modo, para ubicar una suba hay que irse más de cuatro meses atrás y ver lo que pasó el martes 5 de agosto. En este contexto, Beijing decidió aplicar aranceles a las importaciones de lácteos de la Unión Europea, debido al exceso de leche en el país asiático. El aumento de los aranceles oscila entre el 21,9% y el 42,7%. La producción de leche en China creció fuertemente desde 2017, en tanto bajó el consumo, afectado por la caída de la natalidad. Todo esto llevó los costos por encima de los valores que cobra el productor de leche.

Cuando los precios se complican, el proteccionismo aflora en los países menos eficientes o en aquellos dotados de limitaciones ambientales para llevar a cabo una determinada producción. Parece que estamos ante un escenario de este tipo.

Con información de Infobae