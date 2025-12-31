La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
Miles de clientes del Banco Nación recibieron dinero por error en sus cuentas
Por una falla técnica, la entidad acreditó remuneraciones que no correspondían con los saldos depositados. Afectó a cuentas en pesos y en dólares, según reportaron usuarios de en las redes sociales.Argentina31/12/2025
Los usuarios de las cuentas remuneradas de Banco Nación recibieron dinero extra, por un error en los sistemas. Desde al entidad reconocieron la falla técnica y dijeron que están trabajando para solucionarla lo antes posible.
Aquellos titulares de cuentas bancarias remuneradas reciben un interés diario por el dinero que tienen depositado allí. La tasa la determina cada entidad, pero suele estar bien por debajo de la que ofrece un plazo fijo (que hasta ayer pagaba 23,5% nominal anual en Banco Nación).
Así, la remuneración es directamente proporcional al saldo depositado cada día y se acredita al final de la jornada. Sin embargo, este martes 30 de diciembre se acreditaron rendimientos mal calculados por error. Varios usuarios reportaron en X que sus cuentas remuneradas en pesos y en dólares vieron ingresos en concepto de “rendimiento diario” mucho mayores a los que hubieran correspondido de acuerdo con los fondos depositados.
Desde la entidad dijeron que trabajan para subsanar el problema lo antes posible, pero no dieron precisiones sobre cuándo impactarán las correcciones ni acerca de la cantidad de clientes afectados. Tampoco explicaron qué pasará si los usuarios usaron, retiraron o transfirieron los montos antes de que el banco pueda descontar los acreditado por error.
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año NuevoArgentina01/01/2026
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.