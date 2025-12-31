La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
Las exportaciones agroindustriales marcaron un máximo en 10 años
Fue en noviembre. La mejora se produjo con un alza de 36% en las cantidades vendidas al mundo y de 25% en valor. Lo informó la Secretaría de Agricultura.Argentina31/12/2025
El sector agroindustrial exportó 10,09 millones de toneladas por US$4715 millones en noviembre, lo que representó un incremento de 36% en volumen y de 25% en valor contra el mismo mes del año pasado. Con estos datos, las exportaciones del campo registraron los mejores números en 10 años.
El complejo de trigo lideró las exportaciones de noviembre con un 133% y 1,38 millones de toneladas vendidas. Le siguió la cebada con el 110% y con un volumen de 198.800 toneladas; y la foresto-industria con el 91%, con 107.000 toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura.
El mes pasado hubo 12 complejos que obtuvieron la mayor cantidad de dólares exportados en 10 años y diez de ellos representaron el 95% del total exportado. Entre ellos, se destacan el trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, apicultura, frutas de carozo, golosinas, aromáticas y especias, entre otros.
“Estos datos muestran el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para potenciar la inserción internacional y una agroindustria que responde fortaleciendo su presencia en el mundo”, señaló el informe de la cartera que encabeza Sergio Iraeta.
El reporte del Gobierno indica que este año se exportaron 26 productos como arroz con cáscara no parbolizado y sémola de trigo que “hace varios años no se detectaban ventas”.
Cuáles fueron los 10 productos del agro más exportados durante noviembre y sus destinos
Desde la Secretaría de Agricultura enumeraron cuáles fueron los complejos agroindustriales, que representaron el 95% del total exportado durante noviembre, a más de 100 destinos. Estos fueron:
- Soja;
- Maíz;
- Trigo;
- Girasol;
- Cebada;
- Foresto-industria;
- Bovinos;
- Maní;
- Sorgo;
- Azúcar.
Los principales destinos de venta de este año fueron en orden de importancia China, Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía.
“Estos 10 destinos representaron más del 55% de las exportaciones”, sostuvieron desde el Gobierno.
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año NuevoArgentina01/01/2026
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.