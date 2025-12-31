Las exportaciones agroindustriales marcaron un máximo en 10 años

El sector agroindustrial exportó 10,09 millones de toneladas por US$4715 millones en noviembre, lo que representó un incremento de 36% en volumen y de 25% en valor contra el mismo mes del año pasado. Con estos datos, las exportaciones del campo registraron los mejores números en 10 años.

El complejo de trigo lideró las exportaciones de noviembre con un 133% y 1,38 millones de toneladas vendidas. Le siguió la cebada con el 110% y con un volumen de 198.800 toneladas; y la foresto-industria con el 91%, con 107.000 toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura.

El mes pasado hubo 12 complejos que obtuvieron la mayor cantidad de dólares exportados en 10 años y diez de ellos representaron el 95% del total exportado. Entre ellos, se destacan el trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, apicultura, frutas de carozo, golosinas, aromáticas y especias, entre otros.

“Estos datos muestran el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para potenciar la inserción internacional y una agroindustria que responde fortaleciendo su presencia en el mundo”, señaló el informe de la cartera que encabeza Sergio Iraeta.

El reporte del Gobierno indica que este año se exportaron 26 productos como arroz con cáscara no parbolizado y sémola de trigo que “hace varios años no se detectaban ventas”.

Cuáles fueron los 10 productos del agro más exportados durante noviembre y sus destinos

Desde la Secretaría de Agricultura enumeraron cuáles fueron los complejos agroindustriales, que representaron el 95% del total exportado durante noviembre, a más de 100 destinos. Estos fueron:

Soja;

Maíz;

Trigo;

Girasol;

Cebada;

Foresto-industria;

Bovinos;

Maní;

Sorgo;

Azúcar.

Los principales destinos de venta de este año fueron en orden de importancia China, Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía.

“Estos 10 destinos representaron más del 55% de las exportaciones”, sostuvieron desde el Gobierno.