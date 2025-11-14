El encuentro será este viernes al mediodía. La ministra adelantó a legisladores libertarios que la reforma laboral ingresará a la Cámara Alta en diciembre.
Reforma laboral: la CGT abre el diálogo y reclama una convocatoria oficial
Aunque mantiene conversaciones informales con Santilli, la central sindical insiste en participar del debate legislativo y desmiente que los convenios colectivos sean de 1975.Política14/11/2025
La CGT mantiene conversaciones “informales” con el ministro del Interior, Diego Santilli, por la reforma laboral y espera ser convocada por el Gobierno para debatir el paquete de leyes que el oficialismo quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.
Así lo indicaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas, al remarcar que el objetivo de por lo menos un sector de la central obrera es “aportar” a que la reforma laboral “salga bien dentro de la defensa de los trabajadores”.
“Sería muy auspiciosa la reunión con el Gobierno para poder presentar nuestro punto de vista y nuestras miradas. Queremos aportar a que esto salga bien dentro de la defensa de los trabajadores y para poner blanco sobre negro sobre cosas que se dicen que no son ciertas”, señaló a esta agencia uno de los dirigentes que integra el Consejo Directivo del nuevo triunvirato.
Mientras define el temario de las extraordinarias, que en un primer tramo estará monopolizado por el Presupuesto 2026, el Gobierno no descarta convocar a la CGT antes de presentar el proyecto de reforma laboral, aunque por el momento ese eventual llamado es solo una idea en debate, según pudo saber esta agencia de fuentes oficiales.
En la CGT, en tanto, revelaron que existen “conversaciones informales” con Santilli, quien actualmente lleva a cabo las negociaciones con diferentes sectores, pero ratificaron que por ahora no hubo ninguna convocatoria formal. “Sería muy auspiciosa la reunión”, sumaron desde el sector más dialoguista de la central.
Entre la lista de salvedades que los sindicalistas quieren presentar figura una “desmentida” respecto de que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo data de 1975, como reza el discurso oficial para justificar la reforma.
En efecto, Santilli reclamó este jueves al sindicalismo desde el foro de la UIA un “diálogo maduro” de cara al debate en el Congreso, “entendiendo que necesitamos sacar de la informalidad a nuestra gente”, según afirmó al insistir en la necesidad de la reforma laboral.
En efecto, la ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió el miércoles con los legisladores libertarios y les anunció que el debate por reforma laboral empezará en diciembre como parte del paquete de leyes de las sesiones extraordinarias.
Con información de Noticias Argentinas
