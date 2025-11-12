Las calles de la Capital salteña podrán ser pavimentadas con una mezcla de asfalto y plástico

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles aprobaron el proyecto de ordenanza que prevé que la Municipalidad pueda utilizar una mezcla de material asfáltico y plástico para pavimentar las calles de la ciudad.

“La idea es utilizar la gran cantidad de plástico diseminados en la ciudad, pero sobre todo, en el vertedero San Javier”, explicó la concejal Alicia Vargas, autora del proyecto.

Indició, en tanto, que este material compuesto ya se utiliza para la tarea en países como India, EEUU, Brasil y Colombia, entre otros.

Asimismo, Vargas señaló que este tipo de pavimentación sostenible arroja como resultado calles más duraderas y sin diferencias estéticas o prácticas con el material tradicional.

“En Mendoza, incluso, se propuso trabajar con este tipo de material en las rutas”, finalizó la edil.