El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas que afecta a varias regiones de Salta desde la tarde de este miércoles hasta el mediodía del jueves.
Hoteles donaron sábanas, toallas y fundas al Hospital Materno Infantil
La Fundación HPMI recibió una donación de ropa blanca de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) – Delegación Salta.Salta12/11/2025
La Fundación del Hospital Público Materno Infantil recibió una nueva donación de ropa blanca de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) – Delegación Salta, en el marco de su compromiso con la responsabilidad social y el cuidado sostenible.
Los aportes provinieron de los hoteles Sheraton Salta, Legado Mítico, Almería y Alejandro I, asociados a la AHT, quienes donaron sábanas, toallas y fundas en buen estado, que serán refuncionalizadas y reutilizadas en los sectores de internación del hospital, contribuyendo a mejorar el confort de los pacientes durante su estadía.
Participaron en la entrega Eduardo Calvo, director Médico, Héctor Carpio, director de Gestión Clínica Perinatológica y Graciela Orellana, directora de Enfermería, junto al responsable de comunicación y vocal de la Fundación HPMI, José Luis Ángel, recibieron los elementos donados por la Asociación de Hoteles de Turismo Delegación Salta.
Por parte de la Asociación de Hoteles de Turismo, estuvieron presentes Mariana Farjat, gerenta regional del NOA, Maribel Fernández Molina, gerenta de la AHT Salta y Elena Perdigón de Comisión de Sustentabilidad.
“Estamos muy felices de realizar este tipo de acciones en beneficio de la comunidad y del hospital. En esta oportunidad colaboraron los hoteles Sheraton, Almería, Legado Mítico y Alejandro I. Desde nuestros programas de Hoteles Más Verdes promovemos prácticas de reutilización y sostenibilidad, como estas donaciones a instituciones que realmente lo necesitan”, expresó la delegada gerente regional del NOA de la AHT, Farjat.
Crece la violencia intrafamiliar en el norte salteño, pero también las denuncias y la reacción social
El asesor José Cortez alertó sobre los casos de maltrato y delitos contra menores en Embarcación y zonas aledañas, aunque destacó que vecinos y escuelas denuncian más y ayudan a frenar la violencia.
Otro golpe al bolsillo: llenar el tanque ya cuesta más de $100.000 en Salta
En menos de un mes, el litro de nafta súper subió $90 en las estaciones de servicio de YPF. Las demás empresas también actualizaron sus precios y llenar un tanque ya supera los $100.000.
“En Salta, hombres pagan por violar menores de edad”
El Juzgado Federal N°1 de Salta, a cargo del Dr. Julio Leonardo Bavio, avanza en la investigación de una presunta red de explotación sexual de menores que operaba en la capital salteña.
Avanza la cooperación entre Nación y Salta para fortalecer a las pequeñas empresas
Con un nuevo convenio de intercambio de información, la Provincia busca mejorar el acompañamiento a emprendedores y pymes salteñas.
Comenzará a las 10.30 y la hipótesis será un sismo de gran escala con principio de incendio en el sector gastronómico. Habrá cortes de tránsito en las esquinas del predio
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.