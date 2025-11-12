Hoteles donaron sábanas, toallas y fundas al Hospital Materno Infantil

La Fundación del Hospital Público Materno Infantil recibió una nueva donación de ropa blanca de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) – Delegación Salta, en el marco de su compromiso con la responsabilidad social y el cuidado sostenible.

Los aportes provinieron de los hoteles Sheraton Salta, Legado Mítico, Almería y Alejandro I, asociados a la AHT, quienes donaron sábanas, toallas y fundas en buen estado, que serán refuncionalizadas y reutilizadas en los sectores de internación del hospital, contribuyendo a mejorar el confort de los pacientes durante su estadía.

Participaron en la entrega Eduardo Calvo, director Médico, Héctor Carpio, director de Gestión Clínica Perinatológica y Graciela Orellana, directora de Enfermería, junto al responsable de comunicación y vocal de la Fundación HPMI, José Luis Ángel, recibieron los elementos donados por la Asociación de Hoteles de Turismo Delegación Salta.

Por parte de la Asociación de Hoteles de Turismo, estuvieron presentes Mariana Farjat, gerenta regional del NOA, Maribel Fernández Molina, gerenta de la AHT Salta y Elena Perdigón de Comisión de Sustentabilidad.

“Estamos muy felices de realizar este tipo de acciones en beneficio de la comunidad y del hospital. En esta oportunidad colaboraron los hoteles Sheraton, Almería, Legado Mítico y Alejandro I. Desde nuestros programas de Hoteles Más Verdes promovemos prácticas de reutilización y sostenibilidad, como estas donaciones a instituciones que realmente lo necesitan”, expresó la delegada gerente regional del NOA de la AHT, Farjat.