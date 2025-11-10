Dos hombres fueron apuñalados en San Antonio; Agustín Elizalde se encuentra internado con heridas que comprometen órganos vitales, mientras que Ángel Vizcarra evoluciona de manera más estable.
Tragedia en Parque Patricios: un hombre falleció tras robo a empresa
Cuatro delincuentes entraron al establecimiento durante una hora; la víctima de 65 años murió al golpearse la cabeza al intentar inspeccionar el lugar.Provincias10/11/2025
Cuatro delincuentes entraron a robar a una empresa distribuidora de paneles solares en el barrio porteño de Parque Patricios y, por el hecho, un hombre falleció. Hay un gran operativo para hallar a los ladrones.
Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el episodio tuvo lugar en la calle Sánchez de Loria al 2018 donde un grupo de ladrones ingresó a la empresa y estuvo al menos una hora para efectuar el robo.
El operativo se inició luego de que un empleado llamó al 911 advirtiendo que, cuando ingresó a la empresa, notó que la puerta había sido violentada.
“Al arribar, se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo, al querer revisar el local, se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida”, destacaron los voceros.
En tanto, por las cámaras de seguridad privadas se constata el ingreso de varios delincuentes a las 06.00, los cuales se retiran a las 07.00, mientras que el empleado entró una hora después, es decir que no tuvo contacto con los delincuentes.
Hay un gran operativo en la zona para encontrar a los ladrones.
Si bien en un primer momento trascendió que había sido un asalto con toma de rehenes, finalmente voceros confirmaron que se trató de un robo.
Con información de Noticias Argentinas
“Call center tumbero”: Desbarataron una banda que operaba desde una cárcel de CórdobaProvincias10/11/2025
Tres hombres alojados en Cruz del Eje y dos mujeres fueron aprehendidos por organizar estafas y extorsiones desde la cárcel, en allanamientos realizados en La Calera.
La víctima, un transportista de 59 años, fue atacada a golpes frente a su hijo. Los ladrones escaparon con una camioneta y un celular.
Emilse Barrera tenía 18 años. Su cuerpo apareció desnudo y golpeado en un camino de Frías. El detenido confesó: “Se me fue la mano”.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
A más de un año de la desaparición de Loan, la Justicia ordenó nuevos rastrillajesProvincias10/11/2025
Durante 50 días, fuerzas federales inspeccionarán cuatro lagunas cercanas a la propiedad del matrimonio Pérez-Caillava, detenidos por encubrimiento.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.