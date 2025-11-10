Tragedia en Parque Patricios: un hombre falleció tras robo a empresa

Cuatro delincuentes entraron a robar a una empresa distribuidora de paneles solares en el barrio porteño de Parque Patricios y, por el hecho, un hombre falleció. Hay un gran operativo para hallar a los ladrones.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el episodio tuvo lugar en la calle Sánchez de Loria al 2018 donde un grupo de ladrones ingresó a la empresa y estuvo al menos una hora para efectuar el robo.

El operativo se inició luego de que un empleado llamó al 911 advirtiendo que, cuando ingresó a la empresa, notó que la puerta había sido violentada.

“Al arribar, se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo, al querer revisar el local, se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida”, destacaron los voceros.

En tanto, por las cámaras de seguridad privadas se constata el ingreso de varios delincuentes a las 06.00, los cuales se retiran a las 07.00, mientras que el empleado entró una hora después, es decir que no tuvo contacto con los delincuentes.

Hay un gran operativo en la zona para encontrar a los ladrones.

Si bien en un primer momento trascendió que había sido un asalto con toma de rehenes, finalmente voceros confirmaron que se trató de un robo.

Con información de Noticias Argentinas