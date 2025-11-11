El Ministerio de Educación de Salta desmintió categóricamente un rumor que se viralizó por WhatsApp sobre un presunto aborto de una alumna de primaria en el baño de una escuela de la Capital.
“Escuela para padres”: la propuesta de Educación para prevenir la trata y explotación sexual de menores en Salta
Tras el avance de la causa por captación de adolescentes en Salta, el Ministerio de Educación impulsa talleres y un programa especial para que las familias aprendan a detectar riesgos y proteger a sus hijos frente al grooming y la trata.Educación11/11/2025Ivana Chañi
El Ministerio de Educación de Salta analiza la creación de una “escuela para padres”, una iniciativa que busca concientizar y capacitar a las familias sobre los riesgos que enfrentan los menores en las redes sociales y entornos digitales, ante los recientes casos de trata y explotación sexual que conmocionaron a la provincia.
En diálogo con Aries, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, explicó que la propuesta surge tras detectar un profundo desconocimiento de los padres sobre el uso que sus hijos hacen de internet y los juegos online.
“Un chico puede estar jugando y, sin saberlo, chateando con un abusador. Los padres no lo imaginan, porque no conocen esos entornos digitales”, advirtió.
El programa prevé la realización de talleres y encuentros en escuelas, con participación de docentes, equipos técnicos y fundaciones especializadas, para prevenir la captación y fortalecer el rol protector de las familias.
“Queremos darles herramientas a los padres para acompañar y cuidar. No se trata de culpabilizar, sino de aprender juntos a reconocer las señales de riesgo”, sostuvo Becker.
El funcionario remarcó que la prevención solo es posible si escuela y familia trabajan de manera conjunta, y llamó a reforzar la educación desde el hogar. “Dejar a un chico solo con el teléfono puede ser tan peligroso como dejarlo con un adulto desconocido. Es una comparación fuerte, pero necesaria para generar conciencia”, subrayó.
