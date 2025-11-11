Caso YPF: Preska rechazó un intento para frenar la entrega de información

La jueza de Nueva York mantuvo vigentes las solicitudes que buscan probar si YPF y el Estado argentino operaron como una misma entidad. El fallo podría habilitar embargos sobre activos nacionales.

Argentina11/11/2025

preska

La jueza Loretta Preska rechazó un pedido de la petrolera YPF para evitar la entrega de información en la demanda por la cual se busca establecer si la compañía es alter ego de la Nación.

Esta rama del juicio con la nacionalización de YPF busca conexiones entre la empresa y el Estado argentino con el fin de establecer una vinculación directa entre ambos.

Las solicitudes fueron pedidas por los beneficiarios del caso, que en caso de probar “que son lo mismo” (alter ego) podrán pedir embargos sobre activos de la Nación y de allí conseguir los fondos para el pago se la sentencia de US$ 16.000 millones.

En las últimas horas, la magistrada denegó una presentación de la empresa y por ende se mantienen firmes las solicitudes previas.

Esta parte del mega juicio no tiene vinculación directa con la apelación que hizo la Argentina ente la Corte de Apelaciones que busca revertir directamente el fallo de Preska.

Pese a esta situación, mientras tanto, las causas derivadas continúan tramitándose y generando órdenes de este estilo.

Con información de Noticias Argentinas

