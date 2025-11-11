El Ministerio de Capital Humano confirmó que las 24 jurisdicciones educativas ratificaron el compromiso de cumplir con las 760 horas en primaria y 900 en secundaria.
Emirates negocia vuelo directo Buenos Aires-Dubai sin escala en Río
Emirates analiza eliminar la escala en Río de Janeiro para operar un vuelo directo entre Buenos Aires (Ezeiza) y Dubai, lo que reduciría drásticamente el tiempo de viaje.Argentina11/11/2025
En el marco de la política de desregulación aerocomercial impulsada por el Gobierno, la aerolínea Emirates negocia con Argentina la posibilidad de operar un vuelo directo entre Buenos Aires (Ezeiza) y Dubai.
De concretarse, esta decisión implicaría la eliminación de la escala técnica en Río de Janeiro, reduciendo el tiempo de viaje de más de 20 horas a una ruta directa.
El interés de la compañía, que opera en Argentina desde 2012, surgió tras una reciente reunión entre el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y ejecutivos del grupo en Arabia Saudita.
Emirates planea expandir su flota con nuevos Airbus A350 para rutas de larga distancia, lo que facilitaría la operación sin escalas.
El nuevo esquema de desregulación aerocomercial y cielos abiertos también está atrayendo a otras grandes compañías. British Airways es otra de las aerolíneas que evalúa seriamente restablecer un vuelo directo a Londres, demostrando el impacto de la nueva política gubernamental en la conectividad internacional del país.
Con información de Clarín
