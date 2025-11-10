Crimen en Santa Fe: asesinaron a un hombre durante un robo en su casa de Pérez

Un hombre de 59 años fue asesinado durante un robo en su vivienda de la localidad santafesina de Pérez, cuando se encontraba junto a su hijo, informó la policía.

La víctima fue identificada como Miguel Elías Hemadi, transportista, quien ya había sufrido otro asalto una semana antes.

El violento episodio ocurrió en las últimas horas en una casa ubicada en Juan XXIII al 800, entre Moreno y Güemes, en una zona residencial rodeada de predios sindicales y campings.

Según el relato del hijo de la víctima, de 21 años, varios delincuentes irrumpieron en la vivienda, los golpearon y escaparon con una camioneta Volkswagen Saveiro y un teléfono celular.

La Policía de Santa Fe llegó al domicilio tras un llamado que advertía sobre un hombre herido, pero cuando los agentes ingresaron a la vivienda Hemadi ya estaba sin vida.

Fuentes policiales indicaron que el ataque fue una entradera violenta, en la que los asaltantes redujeron y golpearon a los ocupantes de la casa antes de huir con los elementos robados.

El caso es investigado como “homicidio en ocasión de robo” por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ordenó diversas medidas para identificar a los responsables.

