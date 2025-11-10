Dos hombres fueron apuñalados en San Antonio; Agustín Elizalde se encuentra internado con heridas que comprometen órganos vitales, mientras que Ángel Vizcarra evoluciona de manera más estable.
Crimen en Santa Fe: asesinaron a un hombre durante un robo en su casa de Pérez
La víctima, un transportista de 59 años, fue atacada a golpes frente a su hijo. Los ladrones escaparon con una camioneta y un celular.Provincias10/11/2025
Un hombre de 59 años fue asesinado durante un robo en su vivienda de la localidad santafesina de Pérez, cuando se encontraba junto a su hijo, informó la policía.
La víctima fue identificada como Miguel Elías Hemadi, transportista, quien ya había sufrido otro asalto una semana antes.
El violento episodio ocurrió en las últimas horas en una casa ubicada en Juan XXIII al 800, entre Moreno y Güemes, en una zona residencial rodeada de predios sindicales y campings.
Según el relato del hijo de la víctima, de 21 años, varios delincuentes irrumpieron en la vivienda, los golpearon y escaparon con una camioneta Volkswagen Saveiro y un teléfono celular.
La Policía de Santa Fe llegó al domicilio tras un llamado que advertía sobre un hombre herido, pero cuando los agentes ingresaron a la vivienda Hemadi ya estaba sin vida.
Fuentes policiales indicaron que el ataque fue una entradera violenta, en la que los asaltantes redujeron y golpearon a los ocupantes de la casa antes de huir con los elementos robados.
El caso es investigado como “homicidio en ocasión de robo” por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien ordenó diversas medidas para identificar a los responsables.
Con información de Noticias Argentinas
Cuatro delincuentes entraron al establecimiento durante una hora; la víctima de 65 años murió al golpearse la cabeza al intentar inspeccionar el lugar.
“Call center tumbero”: Desbarataron una banda que operaba desde una cárcel de CórdobaProvincias10/11/2025
Tres hombres alojados en Cruz del Eje y dos mujeres fueron aprehendidos por organizar estafas y extorsiones desde la cárcel, en allanamientos realizados en La Calera.
Emilse Barrera tenía 18 años. Su cuerpo apareció desnudo y golpeado en un camino de Frías. El detenido confesó: “Se me fue la mano”.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
A más de un año de la desaparición de Loan, la Justicia ordenó nuevos rastrillajesProvincias10/11/2025
Durante 50 días, fuerzas federales inspeccionarán cuatro lagunas cercanas a la propiedad del matrimonio Pérez-Caillava, detenidos por encubrimiento.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.