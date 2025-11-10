Emilse Barrera tenía 18 años. Su cuerpo apareció desnudo y golpeado en un camino de Frías. El detenido confesó: “Se me fue la mano”.
A más de un año de la desaparición de Loan, la Justicia ordenó nuevos rastrillajes
Durante 50 días, fuerzas federales inspeccionarán cuatro lagunas cercanas a la propiedad del matrimonio Pérez-Caillava, detenidos por encubrimiento.Provincias10/11/2025
A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, la causa tomó un nuevo giro y la Justicia Federal ordenó nuevos rastrillajes. El foco de la investigación quedará puesto en María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos con prisión preventiva acusados de encubrimiento.
De esta manera, se llevará a cabo un allanamiento múltiple y coordinado con la participación de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, el SIFEBU, el SENASA y organismos ambientales, bajo la dirección del Comando Unificado Corrientes. Durante 50 días corridos, los agentes rastrillarán cuatro espejos de agua que rodean la propiedad rural del matrimonio Pérez y Caillava, en busca de indicios, vestigios o pruebas que puedan reconstruir el último rastro de Loan, adelantó el abogado de la familia de Loan, Gustavo Sánchez.
En diálogo con C5N, el letrado detalló: "En la resolución, dictada este 8 de noviembre por el Juzgado Federal de Goya, se ordenaron allanamientos, registros y rastrillajes en cuatro lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio”.
Los rastrillajes comenzarán este lunes, con la querella familiar como partícipe de las diligencias. Cabe destacar que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes prolongó por dos meses el plazo para la investigación sobre Loan Danilo Peña. Los magistrados Luis González y Selva Spessot prorrogaron hasta el 29 de noviembre el plazo para la instrucción de la causa sobre el paradero del niño de la localidad de 9 de Julio, una investigación que es orientada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y el fiscal Mariano De Guzmán.
Finalmente, el letrado concluyó: "Nuestra intención al igual que la familia es encontrarlo con vida a Loan. No queremos desarrollar ninguna hipótesis. La familia sigue esperanzada, pero están muy angustiada, dolidos. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar al chico".
