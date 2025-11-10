El comienzo de la semana muestra un incremento pronunciado en los bonos Globales bajo Ley Nueva York y una baja del riesgo país argentino, que tocó los 596 puntos básicos, su menor valor desde enero.
Los bancos con mejores tasas para plazos fijos este 10 de noviembre
Los bancos ajustaron las tasas de interés de sus plazos fijos a 30 días. Las mejores opciones superan el 35% anual, aunque la mayoría ronda entre el 27% y el 32%. Consultá qué entidad ofrece más rendimiento.Economía10/11/2025
Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.
Banco Macro: 32.00 %
Banco ICBC: 30.10 %
Banco Nación: 29.00 %
Banco Credicoop: 29.00 %
Banco Ciudad de Buenos Aires: 28.00 %
Banco Santander: 27.00 %
Banco BBVA: 27.00 %
Banco Galicia: 25.00 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 24.00 %
Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:
Banco Voii: 36.00 %
Crédito Regional Compañía Financiera: 36.00 %
Banco del Sol: 35.00 %
Banco Meridian: 35.00 %
REBA Compañía Financiera: 35.00 %
Banco de la Provincia de Córdoba: 34.50 %
Banco Bica: 34.00 %
Banco CMF: 34.00 %
Banco Mariva: 34.00 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 34.00 %
Banco de Corrientes: 33.00 %
Banco del Chubut: 33.00 %
Bibank: 33.00 %
Banco Dino: 32.00 %
Banco Julio: 32.00 %
Banco Hipotecario: 30.50 %
Banco COMAFI: 30.00 %
Banco Masventas: 30.00 %
¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?
Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:
Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos
Indicá el monto a invertir y la cantidad de días
Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.
¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?
Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.
¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?
El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.
Con información de El Economista
El mercado de criptomonedas inicia la semana con una marcada tendencia alcista. Bitcoin (BTC) se recupera 1.8%, alcanzando los u$s104.870, según la plataforma Binance.
La medida regirá desde diciembre y busca reflejar con mayor precisión la evolución de los ingresos laborales. Se aplicará a los trabajadores que se jubilen a partir del 1° de diciembre de 2025.
El embajador argentino Alec Oxenford aseguró que el entendimiento bilateral cuenta con el aval del Tesoro estadounidense y destacó el apoyo de Washington al plan económico de Milei.
El riesgo país cayó a su nivel más bajo del año y los bonos argentinos operan en alzaEconomía10/11/2025
El indicador retrocedió a 596 puntos, impulsado por la mejora en las expectativas tras el resultado electoral. Los bonos globales suben hasta 1% y el mercado se muestra más optimista.
Según la CAME, seis de los siete rubros registraron bajas respecto al año pasado, con “Perfumería” y “Bazar y decoración” entre los más afectados.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.