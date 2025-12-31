El indicador que mide la confianza de los inversores se ubica en 556 unidades. Qué pasa con los bonos y las acciones que operan en Wall Street.
El dólar oficial cierra un año de volatilidad y con incrementos muy por encima de la inflación
El tipo de cambio oficial experimentó altos niveles de fluctuación, producto de las diferentes modificaciones al esquema cambiario, el periodo electoral y el salvataje de EEUU. Por otra parte, los tipos de cambio paralelos, como el MEP o el blue, subieron en línea a la inflación.Economía31/12/2025
En la última rueda en la city, el dólar cierra un año volátil, marcado por el alivio de las restricciones cambiarias en abril, la volatilidad que trajo el accidentado desarme de las LELIQ en julio y la corrida cambiaria posterior a las elecciones de septiembre y la intervención norteamericana sobre el mercado de cambios en octubre. De cara al próximo año, el mercado está atento al desempeño del nuevo esquema de bandas que debutará el viernes, y que esta vez se ajustará por inflación.
Con la mayoría de las operaciones financieras cerradas por el asueto bancario, tan solo algunas variantes del dólar cotizan este miércoles. Una de ellas es el Contado con Liquidación (CCL), que sube 0,1% hasta los $1.522,64. Sin embargo, se trata de una operación que sea realiza entre el mercado norteamericano, que sí está abierto hoy, y la plaza local, que está cerrado. Por lo tanto, sus movimientos son acotados y no se observarán plenamente hasta el viernes.
Por otro lado, el dólar blue se vende a $1.530, sin variaciones respecto a ayer, según el relevamiento de Ámbito a las cuevas de la city porteña. De manera similar, el dólar cripto, conocido por ser un tipo de cambio paralelo que cotiza las 24 horas, muestra una baja de 1,38%, hasta los $1.514,73, según Bitso.
Finalizado el año, se observa un fuerte incremento en los tipos de cambio oficiales. El dólar oficial mayorista cerró el año con una cotización de $1.457, lo que implica una suba anual del 41,2%. De manera similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación cerró a $1.480, un incremento durante el año de 40,6%, idéntica suba a la del dólar tarjeta, que finalizó en $1.924.
Se trata de un incremento muy por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo de tiempo. Según el último dato del Indec, la suba de precios entre enero y noviembre fue de 27,9%. Si en diciembre se repitiera la misma suba del mes anterior (2,5%), la inflación acumulada subiría a 31%, una diferencia de casi 10 puntos contra el tipo de cambio mayorista.
Sin embargo, se observa un comportamiento inverso con los tipos de cambios financieros y paralelos. Por ejemplo, el dólar MEP terminó el año en $1.480,74, una suba de 26,5%, mientras que el CCL hasta el momento aumenta un 28,3%. Mientras, el dólar blue aumentó un 24,4% y el dólar cripto un 23,3%.
ámbito.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
El mercado financiero inicia el 2026 con el debut del nuevo esquema de bandas de flotación administrada, donde los límites del dólar oficial se ajustarán mensualmente según la inflación del INDEC con dos meses de rezago.
Moratoria: ARCA extendió hasta el 31 de marzo del 2026 el plazo para regularizar deudasEconomía31/12/2025
El organismo que conduce Andrés Vázquez hizo lugar al reclamo de profesionales y publicó la resolución que amplía la fecha. El régimen había vencido el 30 de diciembre.
Los ataques aumentaron en magnitud y frecuencia, con Corea del Norte detrás de gran parte de los fondos sustraídos, según Chainalysis.
Las estimaciones de la Unión Industrial Argentina arrojaron una caída mensual de 1%, con retrocesos en la construcción y el sector automotriz.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.