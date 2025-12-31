El dólar oficial cierra un año de volatilidad y con incrementos muy por encima de la inflación

En la última rueda en la city, el dólar cierra un año volátil, marcado por el alivio de las restricciones cambiarias en abril, la volatilidad que trajo el accidentado desarme de las LELIQ en julio y la corrida cambiaria posterior a las elecciones de septiembre y la intervención norteamericana sobre el mercado de cambios en octubre. De cara al próximo año, el mercado está atento al desempeño del nuevo esquema de bandas que debutará el viernes, y que esta vez se ajustará por inflación.

Con la mayoría de las operaciones financieras cerradas por el asueto bancario, tan solo algunas variantes del dólar cotizan este miércoles. Una de ellas es el Contado con Liquidación (CCL), que sube 0,1% hasta los $1.522,64. Sin embargo, se trata de una operación que sea realiza entre el mercado norteamericano, que sí está abierto hoy, y la plaza local, que está cerrado. Por lo tanto, sus movimientos son acotados y no se observarán plenamente hasta el viernes.

Por otro lado, el dólar blue se vende a $1.530, sin variaciones respecto a ayer, según el relevamiento de Ámbito a las cuevas de la city porteña. De manera similar, el dólar cripto, conocido por ser un tipo de cambio paralelo que cotiza las 24 horas, muestra una baja de 1,38%, hasta los $1.514,73, según Bitso.

Finalizado el año, se observa un fuerte incremento en los tipos de cambio oficiales. El dólar oficial mayorista cerró el año con una cotización de $1.457, lo que implica una suba anual del 41,2%. De manera similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación cerró a $1.480, un incremento durante el año de 40,6%, idéntica suba a la del dólar tarjeta, que finalizó en $1.924.

Se trata de un incremento muy por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo de tiempo. Según el último dato del Indec, la suba de precios entre enero y noviembre fue de 27,9%. Si en diciembre se repitiera la misma suba del mes anterior (2,5%), la inflación acumulada subiría a 31%, una diferencia de casi 10 puntos contra el tipo de cambio mayorista.

Sin embargo, se observa un comportamiento inverso con los tipos de cambios financieros y paralelos. Por ejemplo, el dólar MEP terminó el año en $1.480,74, una suba de 26,5%, mientras que el CCL hasta el momento aumenta un 28,3%. Mientras, el dólar blue aumentó un 24,4% y el dólar cripto un 23,3%.

