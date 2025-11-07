Capturaron en Mendoza a una prófuga buscada en España por un robo

Una ciudadana chilena que era buscada desde hace 13 años en España por robo, fue extraditada en un mega operativo tras ser capturada en Mendoza luego de cruzar desde su país natal.

Agentes de la Dirección General de Coordinación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), entregaron a las autoridades de España a una mujer chilena, de 33 años, requerida mediante pedido de captura internacional por el Juzgado Penal Nº3 de Manresa, por el delito de robo.

A la imputada se le atribuye el asalto a una vivienda en la ciudad de Manresa en junio de 2012. Junto con un cómplice, ingresó por la fuerza al inmueble y sustrajo diversos objetos de valor y dinero en efectivo, por un monto aproximado de 13 mil euros, señala el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En la investigación se supo que la mujer se dio a la fuga, motivo por el cual la Interpol emitió un alerta internacional para dar con su paradero.

Recién en julio de este año hubo novedades con la acusada cuando personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), apostado en el Paso Internacional Cristo Redentor, Mendoza, “detectó que la mujer intentaba ingresar al país desde Chile”.

Tras la verificación con los agentes de la OCN – Interpol Buenos Aires, se confirmó que la medida restrictiva continuaba vigente, por lo que la DNM puso a la ciudadana chilena a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mendoza, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, quedando bajo custodia de la Gendarmería Nacional.

Con el arribo de la información de su detención, las autoridades judiciales españolas formalizaron la demanda de extradición, la cual fue autorizada. Así, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA coordinó con sus pares en dicho país europeo los trámites y la logística para concretar la medida.

En las últimas horas, una comisión policial española arribó a la Argentina para hacerse cargo de la custodia y traslado de la imputada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.