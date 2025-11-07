El hombre, que tenía pedido de captura y medidas de restricción vigentes, intentó escapar ocultándose en una vivienda del barrio Sargento Cabral.
Capturaron en Mendoza a una prófuga buscada en España por un robo
Una ciudadana chilena fue extraditada tras un operativo internacional coordinado por la Policía Federal y la Interpol.Provincias07/11/2025
Una ciudadana chilena que era buscada desde hace 13 años en España por robo, fue extraditada en un mega operativo tras ser capturada en Mendoza luego de cruzar desde su país natal.
Agentes de la Dirección General de Coordinación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), entregaron a las autoridades de España a una mujer chilena, de 33 años, requerida mediante pedido de captura internacional por el Juzgado Penal Nº3 de Manresa, por el delito de robo.
A la imputada se le atribuye el asalto a una vivienda en la ciudad de Manresa en junio de 2012. Junto con un cómplice, ingresó por la fuerza al inmueble y sustrajo diversos objetos de valor y dinero en efectivo, por un monto aproximado de 13 mil euros, señala el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
En la investigación se supo que la mujer se dio a la fuga, motivo por el cual la Interpol emitió un alerta internacional para dar con su paradero.
Recién en julio de este año hubo novedades con la acusada cuando personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), apostado en el Paso Internacional Cristo Redentor, Mendoza, “detectó que la mujer intentaba ingresar al país desde Chile”.
Tras la verificación con los agentes de la OCN – Interpol Buenos Aires, se confirmó que la medida restrictiva continuaba vigente, por lo que la DNM puso a la ciudadana chilena a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mendoza, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, quedando bajo custodia de la Gendarmería Nacional.
Con el arribo de la información de su detención, las autoridades judiciales españolas formalizaron la demanda de extradición, la cual fue autorizada. Así, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA coordinó con sus pares en dicho país europeo los trámites y la logística para concretar la medida.
En las últimas horas, una comisión policial española arribó a la Argentina para hacerse cargo de la custodia y traslado de la imputada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.
Trece líneas de la Capital suspendieron el servicio en protesta por la decisión de Aetat de sancionar a 150 trabajadores. La UTA confirmó que la medida seguirá hasta que haya una solución.
Nicolás Boniardi, colaborador del equipo defensor del líder del clan Sena, fue imputado por desobediencia judicial y perturbación del orden durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
El fiscal Fabricio Sachi se negó a realizarse el control de alcoholemia y desafió a los agentes de tránsito. El video del cruce se hizo viral.
Un hombre obligó a su hijo de cuatro años a disparar a un vecino en Buenos AiresProvincias04/11/2025
El ataque ocurrió en Mariano Acosta, donde la víctima recibió un tiro en el rostro y permanece internada en grave estado. El agresor está prófugo y enfrenta cargos por homicidio agravado.
Un padre irrumpió en un colegio de Neuquén y golpeó a un alumno por un video de TikTokProvincias04/11/2025
El hombre atacó al adolescente de 17 años dentro del establecimiento, frente a otros padres y personal escolar. El conflicto había comenzado por un video que ya había sido eliminado.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.