Nicolás Boniardi, colaborador del equipo defensor del líder del clan Sena, fue imputado por desobediencia judicial y perturbación del orden durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Escándalo en Comodoro Rivadavia: Fiscal Federal se negó a test de alcoholemia
El fiscal Fabricio Sachi se negó a realizarse el control de alcoholemia y desafió a los agentes de tránsito. El video del cruce se hizo viral.Provincias05/11/2025
El fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia, Fabricio Sachi, se negó a hacerse el test de alcoholemia en Comodoro Rivadavia y el video en el que se observa como desafío a los agentes de tránsito se volvió viral, lo que generó miles de comentarios negativos.
El hecho sucedió en la intersección de las calles Alvear y Necochea cuando agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llevaban a cabo un operativo de rutina en la zona para controlar a los vehículos.
En medio del procedimiento, uno de ellos le solicitó a Sachi que detenga su marcha para así poder realizarle el control de alcoholemia, el cual el fiscal se negó y hasta desafío a los efectivos, lo que generó escándalo en la ciudad, destacó el medio ADNSur.
Testigos del hecho y hasta el propio video viralizado muestra el momento en el que Sachi se acercó al agente y le respondió de mala manera: “No me tutees, bájame el tono. ¡Quién sos? Llamá a quien quiera, no voy a hacer el test, me parece una verga, mándame una multa a casa”.
No conforme con lo manifestado al efectivo, se acercó a otro y amenazó con ir a la Justicia: “Quiero denunciarlo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento.
El accionar quedó registrado y de manera inmediata se volvió viral, generando miles de comentarios en contra de Sachi.
Ahora, se espera saber si las autoridades pertinentes llevarán a cabo algún tipo de accionar contra el fiscal ante el escándalo dado a conocer en las últimas horas.
Con información de Noticias Argentinas
