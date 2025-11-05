El fiscal Fabricio Sachi se negó a realizarse el control de alcoholemia y desafió a los agentes de tránsito. El video del cruce se hizo viral.
Detuvieron al abogado de Emerenciano Sena por amenazar a un perito
Nicolás Boniardi, colaborador del equipo defensor del líder del clan Sena, fue imputado por desobediencia judicial y perturbación del orden durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.Provincias05/11/2025
Detuvieron a Nicolás Boniardi Cabra, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, por amenazar a un perito durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Boniardi es colaborador de Ricardo Osuna, quien encabeza el equipo que defiende a líder del clan Sena. Su imagen ya se había hecho pública cuando lo sacaron de la selección de jurados el miércoles pasado luego de que la Policía lo descubriera utilizando el celular y filmando a los postulantes, situación que está prohibida para resguardar sus identidades.
Tras ello, el colaborador fue expulsado de la sala y quedó detenido. Además, le secuestraron el celular, que quedó en poder de los peritos.
Ayer, Boniardi fue convocado para que diese la clave del aparato por voluntad propia, pero cuando llegó al Gabinete Científico se negó y amenazó con pegarle al perito.
Esto provocó una discusión en el establecimiento, por lo que se le pidió que se retirara.
Hoy la fiscal Roxana Soto, durante una nueva audiencia del juicio, pidió su detención.
Boniardi fue imputado por la fiscal Ana González de Pacce, de la Fiscalía N° 2, por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en la audiencia de tribunales de justicia.
Los acusados
Los siete acusados llegan al juicio detenidos y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.
César Sena, de 20 años, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.
Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.
El resto de los acusados son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado.
Según la acusación, González y Obregón ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información clave en los primeros días de la investigación.
Con información de TN
Un hombre obligó a su hijo de cuatro años a disparar a un vecino en Buenos AiresProvincias04/11/2025
El ataque ocurrió en Mariano Acosta, donde la víctima recibió un tiro en el rostro y permanece internada en grave estado. El agresor está prófugo y enfrenta cargos por homicidio agravado.
Un padre irrumpió en un colegio de Neuquén y golpeó a un alumno por un video de TikTokProvincias04/11/2025
El hombre atacó al adolescente de 17 años dentro del establecimiento, frente a otros padres y personal escolar. El conflicto había comenzado por un video que ya había sido eliminado.
Violento temporal en Urdampilleta: voladura de techos, cortes de luz y destrozosProvincias04/11/2025
El fenómeno golpeó con fuerza a la localidad del partido de San Carlos de Bolívar. Hubo importantes daños materiales, destrucción de instalaciones deportivas y caída de postes, aunque no se registraron víctimas ni heridos.
El accidente ocurrió en un camping de Rawson cuando el chico jugaba con su familia. La estructura se desplomó y le provocó un golpe fatal en la cabeza.
Le apuntaron a la panza para robarle: violento asalto a una joven embarazada en La PlataProvincias03/11/2025
Dos delincuentes la interceptaron cuando volvía del supermercado, le robaron $2300, su celular y estudios médicos. La víctima cursa el quinto mes de embarazo.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.