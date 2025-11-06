Trece líneas de la Capital suspendieron el servicio en protesta por la decisión de Aetat de sancionar a 150 trabajadores. La UTA confirmó que la medida seguirá hasta que haya una solución.
Córdoba: Empujó a un policía desde tres metros de altura para no ser detenido
El hombre, que tenía pedido de captura y medidas de restricción vigentes, intentó escapar ocultándose en una vivienda del barrio Sargento Cabral.Provincias06/11/2025
Detuvieron a un hombre con pedido de captura que empujó a un policía desde tres metros de altura para evitar ser detenido.
Todo sucedió cerca de las 20:30 del martes en una casa ubicada en la calle Florencio Sánchez al 3100 del barrio Sargento Cabral, en Córdoba, luego de que una mujer alertara al 911 por la presencia de la expareja de su hija en el lugar, quien tenía medidas de restricción en su contra.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, el sospechoso se ocultó en el techo de la casa, según informó el diario La Voz.
En ese contexto, la Policía intentó detenerlo, pero se produjo un forcejeo y el acusado empujó a uno de los agentes, quien cayó desde unos tres metros de altura.
Rápidamente, trasladaron al efectivo al Policlínico Policial, donde recibió atención médica y quedó en observación por las heridas que sufrió en la espalda. Afortunadamente, pese a la violenta situación y la gravedad de los hechos, se encuentra fuera de peligro.
El acusado, que tenía medidas de restricción por conflictos familiares vigentes, finalmente fue detenido y trasladado a la sede de la Unidad Judicial, quedando a disposición de la Justicia.
Más tarde, las autoridades confirmaron que el hombre contaba con pedido de captura y ya tenía antecedentes por el incumplimiento de las restricciones impuestas.
Un funcionario judicial amenazó a los agentes de tránsito tras negarse a hacer el test de alcoholemia
Un funcionario judicial rechazó realizarse un control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito: “Los voy a dejar sin trabajo”, expresó.
Todo sucedió el 25 de octubre en la intersección de las calles Alem y Necochea, de la localidad de Comodoro Rivadavia, pero se dio a conocer en las últimas horas. La secuencia quedó registrada por los mismos policías.
Fabricio Sachi, auxiliar de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, realizaba maniobras peligrosas con su auto, por lo que fue interceptado por un operativo de control.
Cuando los agentes de tránsito le solicitaron que se sometiera al control de alcoholemia, se negó y comenzó a amenazarlos.
La situación quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente, generando indignación entre los vecinos y dentro del ámbito judicial.
Tras labrarse el acta correspondiente por infracción, el vehículo fue retenido y se le informó a las autoridades de la sede de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.
Con información de TN
Nicolás Boniardi, colaborador del equipo defensor del líder del clan Sena, fue imputado por desobediencia judicial y perturbación del orden durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
El fiscal Fabricio Sachi se negó a realizarse el control de alcoholemia y desafió a los agentes de tránsito. El video del cruce se hizo viral.
Un hombre obligó a su hijo de cuatro años a disparar a un vecino en Buenos AiresProvincias04/11/2025
El ataque ocurrió en Mariano Acosta, donde la víctima recibió un tiro en el rostro y permanece internada en grave estado. El agresor está prófugo y enfrenta cargos por homicidio agravado.
Un padre irrumpió en un colegio de Neuquén y golpeó a un alumno por un video de TikTokProvincias04/11/2025
El hombre atacó al adolescente de 17 años dentro del establecimiento, frente a otros padres y personal escolar. El conflicto había comenzado por un video que ya había sido eliminado.
Violento temporal en Urdampilleta: voladura de techos, cortes de luz y destrozosProvincias04/11/2025
El fenómeno golpeó con fuerza a la localidad del partido de San Carlos de Bolívar. Hubo importantes daños materiales, destrucción de instalaciones deportivas y caída de postes, aunque no se registraron víctimas ni heridos.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.