La Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, goleó 7-0 a Fiji en Qatar y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal (tres triunfos). El equipo aseguró el primer puesto de la Zona D, evitando así cruces complicados en la próxima fase del Mundial.
Con aportes extraordinarios Gimnasia destrabó la deuda salarial
La dirigencia de Gimnasia La Plata, liderada por Mariano Cowen, consiguió "aportes extraordinarios" y fondos externos, con la colaboración de AFA, para cancelar un sueldo completo al plantel y parte de la deuda con los empleados.Deportes09/11/2025
Tras varios días de tensión en Abasto, Gimnasia La Plata logró destrabar parcialmente el conflicto que mantenía paralizadas las actividades. Mañana, la dirigencia encabezada por Mariano Cowen cancelará parte de la deuda salarial con el plantel profesional, lo que permitirá retomar los entrenamientos en el predio de Estancia Chica en la previa del partido ante Vélez Sarsfield.
La crisis se había profundizado el sábado, cuando los jugadores decidieron levantar la práctica luego de una reunión con Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, en reclamo por los sueldos atrasados. La medida también alcanzó al personal del club, que mantuvo una retención de tareas por la falta de pago de haberes.
Sin embargo, en las últimas horas la Comisión Directiva terminó de gestionar aportes externos vinculados a socios y a una “ayuda extraordinaria”. Ese dinero permitirá abonar un sueldo completo al plantel y comenzar a saldar parte de la deuda con los empleados.
En las últimas horas, AFA también intervino en colaborar con la dirigencia actual en llegar a diferentes acuerdos para conseguir los fondos necesarios. El esquema de pago busca que los jugadores con salarios más bajos queden al día, mientras que los contratos intermedios y más altos mantendrán una o dos mensualidades pendientes, según informó el diario “El Dia”.
Con este alivio financiero, el Lobo intentará recuperar la calma y enfocarse nuevamente en lo deportivo, de cara a un compromiso clave frente al Fortín en el estadio del Bosque.
El pasado jueves, en el tratamiento de la última Memoria y Balance de la gestión de Mariano Cowen y el Presupuesto del entrante ciclo, la Asamblea de Representantes se presentó para proceder con los ítems a tratar, así como los hinchas triperos que en gran número coparon las instalaciones para presenciar el mismo.
Desde bien temprano los socios y socias del ‘Lobo’ se acercaron a la Sede Social, y una vez adentro se comenzó a respirar un clima hostil entre algunos reproches para la CD. “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo” o “La Comisión, se va a la p… que lo parió” se escuchó con fuerza en el recinto junto a silbidos e insultos tanto para Cowen, como el vicepresidente 1° Juan Pablo Arrien y otros miembros de la dirigencia.
Uno de los principales puntos de conflictos fueron la acusación de algunos socios de otros presentes por “no ser socios” y estar para “proteger a la dirigencia”. La sesión se vio interrumpida por los insultos y agravios hacia Cowen y compañía y también a la furia de los hinchas que arrojaron vasos, botellas, huevos y hasta algún sillazo.
Así, el dialogo con tono elevado entre los asistentes fue en aumento y ante la escalada violenta en el polideportivo, la CD levantó la sesión y la Asamblea quedó suspendida, generando aún más caos y desazón en el lugar.
Con información de Doble Amarilla
El mediocampista de Chelsea explicó que necesita frenar para recuperarse antes del cierre de la temporada y, por tal motivo, no formará parte del amistoso ante Angola el viernes que viene.
