Colapinto corre en el GP de Brasil: horario, en qué puesto larga y cómo ver en vivo

La Fórmula 1 vuelve a rugir con el Gran Premio de Brasil, vigésimo primera fecha del calendario 2025, que se corre en el Circuito José Carlos Pace de Interlagos, en Sao Paulo. Entre los grandes atractivos de la jornada estará la presencia de Franco Colapinto, quien largará desde el puesto 18 luego de la clasificación del sábado.

El piloto argentino, que vive un momento especial tras confirmarse su continuidad en la escudería Alpine, tendrá la oportunidad de mostrarse una vez más ante el público sudamericano, en una carrera que suele tener una importante presencia de hinchas argentinos alentando desde las tribunas.

En lo más alto del campeonato, Lando Norris (McLaren) llega como líder, aunque Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) no le pierden pisada y prometen dar batalla en un circuito donde las sorpresas son moneda corriente.

GP de Brasil: horario y cómo ver en vivo

La carrera principal del Gran Premio de Brasil se correrá este domingo 9 de noviembre desde las 14 (hora argentina). Podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+, y se espera que también sea transmitida por Fox Sports.

Además, los fanáticos de la categoría cuentan con la opción de seguir toda la acción mediante F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, con múltiples cámaras y contenidos exclusivos.

