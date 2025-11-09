La dirigencia de Gimnasia La Plata, liderada por Mariano Cowen, consiguió "aportes extraordinarios" y fondos externos, con la colaboración de AFA, para cancelar un sueldo completo al plantel y parte de la deuda con los empleados.
Enzo Fernández, baja en la Selección Argentina por una lesión en la rodilla
El mediocampista de Chelsea explicó que necesita frenar para recuperarse antes del cierre de la temporada y, por tal motivo, no formará parte del amistoso ante Angola el viernes que viene.Deportes09/11/2025
El triunfo 3-0 de Chelsea ante Wolverhampton dejó una noticia inesperada para la Selección Argentina: Enzo Fernández no formará parte de la convocatoria para el amistoso del 14 de noviembre ante Angola. Aunque Lionel Scaloni había ratificado su presencia, el mediocampista campeón del mundo confirmó luego del partido que decidió no viajar debido a una lesión que arrastra en su rodilla derecha: “Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas".
En diálogo con ESPN, el ex River explicó:"Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar”. La molestia, según el propio jugador, se agravó por la seguidilla de partidos y la falta de descanso en el calendario europeo.
Aunque hacía tiempo que se conocía que arrastraba una dolencia en su pierna derecha, su rendimiento en los últimos partidos hacía pensar que lo había dejado atrás. Sin embargo, nunca desapareció del todo: ya había tenido que frenar unos encuentros con el club inglés para bajar la carga y, semanas atrás, había abandonado la gira de octubre con la Selección tras detectarse líquido en la zona luego del amistoso ante Puerto Rico.
El volante también reconoció que el dolor se volvió difícil de soportar: “Esta última semana sufrí muchísimo dolor y todos ya lo saben. Espero recuperarme al máximo para volver al 100% y entrenar con mis compañeros”. De esta manear, se perderá la gira de la Albiceleste con el objetivo de llegar en plenitud física al tramo final del año con Chelsea.
Por este motivo, Fernández optó por priorizar su recuperación: “Son muchos partidos y lo más importante se viene a final de temporada. Creo que era el momento de parar y hacerlo junto al cuerpo médico. Para mi rodilla fue la mejor decisión descansar estas dos semanas”.
La lista de convocados de la Selección Argentina
Arqueros:
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Walter Benítez (Crystal Palace)
Defensores:
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Juan Foyth (Villarreal)
Cristian Romero (Tottenham)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Marcos Senesi (Bournemouth)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
Mediocampistas:
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Máximo Perrone (Como)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Giovani Lo Celso (Betis)
Nicolás Paz (Como)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Gianluca Prestianni (Benfica)
Delanteros:
Lionel Messi (Inter Miami)
Nicolás González (Atlético de Madrid)
Lautaro Martínez (Inter)
José Manuel López (Palmeiras)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo)
Con información de TyC Sports
