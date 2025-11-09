La dirigencia de Gimnasia La Plata, liderada por Mariano Cowen, consiguió "aportes extraordinarios" y fondos externos, con la colaboración de AFA, para cancelar un sueldo completo al plantel y parte de la deuda con los empleados.
Banderazo de Boca antes del Superclásico: fiesta en el hotel y el plantel cantando junto a los hinchas
Los fanáticos organizaron una caravana con punto de llegada en el alojamiento del grupo que conduce Claudio Úbeda. Multitud y fuegos artificiales junto a los jugadores, que se sumaron sin dudar.Deportes09/11/2025
Boca se apresta a afrontar este domingo un Superclásico ante River en el que huele sangre en torno al duro presente del Millonario. La cita será en La Bombonera, aunque el detalle no amedrentó a los hinchas en su intención de darle fuerzas al equipo y organizaron un banderazo multitudinario en el hotel ubicado en la esquina porteña de Moreno y Tacuarí.
El sábado por la noche, cientos de simpatizantes se congregaron en caravana desde Casa Amarilla con banderas, fueros artificiales y muchos cánticos, imposibles de soslayar para los protagonistas. Así fue que el plantel decidió salir y sumarse a la fiesta, regalando la postal de verlos saltando y cantando al ritmo de los fanáticos.
El Xeneize llega dulce al encuentro luego de dos victorias cruciales ante Barracas Central y Estudiantes que lo dejaron cómodo en el segundo lugar de la tabla anual con 55 unidades, cuatro más que su eterno rival. Una victoria o un empate le asegurarían la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores luego de dos años. Además, sumando al menos un punto sellaría su clasificación a los octavos del Clausura, puesto que actualmente lidera la Zona A con 23 puntos y una diferencia de gol de +12.
El Millonario, tercero en la anual, deberá ganar para recortar a uno la diferencia de puntos que mantiene con Boca. De no hacerlo, sus chances de meterse a la Libertadores se reducen de manera considerable. Además, en la Zona B tampoco está cómodo. Marcha sexto con 21 unidades y, pese a que tiene que pasar una catástrofe para que quede afuera de los ocho, hoy estaría jugando su partido de octavos fuera del Monumental.
En cuanto al once de Boca, Claudio Úbeda no meterá mucha mano con respecto al equipo que viene asentándose hace varios partidos y solo volverá Leandro Paredes tras la suspensión. ¿El probable? Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Con información de TyC Sports
La Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, goleó 7-0 a Fiji en Qatar y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal (tres triunfos). El equipo aseguró el primer puesto de la Zona D, evitando así cruces complicados en la próxima fase del Mundial.
El mediocampista de Chelsea explicó que necesita frenar para recuperarse antes del cierre de la temporada y, por tal motivo, no formará parte del amistoso ante Angola el viernes que viene.
Colapinto corre en el GP de Brasil: horario, en qué puesto larga y cómo ver en vivoDeportes09/11/2025
Con la emoción de correr cerca de casa y tras confirmarse su continuidad en Alpine, el pilarense afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1. Desde las 14, se disputará el Gran Premio de Brasil en el histórico circuito de Interlagos.
Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el SuperclásicoDeportes08/11/2025
Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera.
Tras el choque en la sprint, Colapinto no pasó a la Q2 y largará 18º en el GP de BrasilDeportes08/11/2025
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una muy floja actuación y quedó eliminado en la Q1 del GP de Brasil, que tuvo como principal novedad que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) tampoco superó el corte clasificatorio.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Tornado destruye el 80% de Río Bonito do Iguaçu y provoca emergencia en 14 municipiosEl Mundo08/11/2025
Al menos cinco personas murieron y 430 resultaron heridas tras el paso de un devastador tornado en el estado de Paraná, al sur de Brasil.
Colapinto, confundido tras despiste en el GP de Brasil: "No entiendo por qué perdí el auto"Deportes08/11/2025
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró confundido y preocupado tras su abandono en la carrera Sprint, donde perdió el control de su monoplaza en la vuelta 6.
Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el SuperclásicoDeportes08/11/2025
Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera.