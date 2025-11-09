Banderazo de Boca antes del Superclásico: fiesta en el hotel y el plantel cantando junto a los hinchas

Boca se apresta a afrontar este domingo un Superclásico ante River en el que huele sangre en torno al duro presente del Millonario. La cita será en La Bombonera, aunque el detalle no amedrentó a los hinchas en su intención de darle fuerzas al equipo y organizaron un banderazo multitudinario en el hotel ubicado en la esquina porteña de Moreno y Tacuarí.

El sábado por la noche, cientos de simpatizantes se congregaron en caravana desde Casa Amarilla con banderas, fueros artificiales y muchos cánticos, imposibles de soslayar para los protagonistas. Así fue que el plantel decidió salir y sumarse a la fiesta, regalando la postal de verlos saltando y cantando al ritmo de los fanáticos.

El Xeneize llega dulce al encuentro luego de dos victorias cruciales ante Barracas Central y Estudiantes que lo dejaron cómodo en el segundo lugar de la tabla anual con 55 unidades, cuatro más que su eterno rival. Una victoria o un empate le asegurarían la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores luego de dos años. Además, sumando al menos un punto sellaría su clasificación a los octavos del Clausura, puesto que actualmente lidera la Zona A con 23 puntos y una diferencia de gol de +12.

El Millonario, tercero en la anual, deberá ganar para recortar a uno la diferencia de puntos que mantiene con Boca. De no hacerlo, sus chances de meterse a la Libertadores se reducen de manera considerable. Además, en la Zona B tampoco está cómodo. Marcha sexto con 21 unidades y, pese a que tiene que pasar una catástrofe para que quede afuera de los ocho, hoy estaría jugando su partido de octavos fuera del Monumental.

En cuanto al once de Boca, Claudio Úbeda no meterá mucha mano con respecto al equipo que viene asentándose hace varios partidos y solo volverá Leandro Paredes tras la suspensión. ¿El probable? Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Con información de TyC Sports