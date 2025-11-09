Argentina Sub-17 goleó 7-0 a Fiji y clasificó con puntaje ideal

La Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, goleó 7-0 a Fiji en Qatar y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal (tres triunfos). El equipo aseguró el primer puesto de la Zona D, evitando así cruces complicados en la próxima fase del Mundial.

La Selección Argentina Sub-17 sigue su campaña en el Mundial de Qatar, y este domingo derrotó 7 a 0 a Fiji en el estadio ASPIRE Academy Pitch 3, en la ciudad de Rayán. 

Al 17', y luego de malograr un penal siete minutos antes, Uriel Ojeda puso en ventaja en el marcador al equipo de Diego Placente, Mateo Martínez sobre el 30' aumentó la cuenta y el propio Martínez volvió a marcar en el 44'. Tukai Ravonokula dejó con diez jugadores en cancha a los oceánicos por roja directa al 40'.

Ya en el complemento, el conjunto argentino volvió a anotar frente al arco rival de la mano de Uriel Ojeda, que no quiso ser menos que Martínez y estampó su segundo tanto del encuentro en el 57'. El jugador de San Lorenzo siguió encendido en el área chica y en el 87' metió su hat-trick y el quinto en la cuenta ‘albiceleste’, mientras que Santiago Silveira y Simón Escobar anotaron el sexto y séptimo al 88' y 91' respectivamente.

