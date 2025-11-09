La dirigencia de Gimnasia La Plata, liderada por Mariano Cowen, consiguió "aportes extraordinarios" y fondos externos, con la colaboración de AFA, para cancelar un sueldo completo al plantel y parte de la deuda con los empleados.
Argentina Sub-17 goleó 7-0 a Fiji y clasificó con puntaje ideal
La Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, goleó 7-0 a Fiji en Qatar y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal (tres triunfos). El equipo aseguró el primer puesto de la Zona D, evitando así cruces complicados en la próxima fase del Mundial.Deportes09/11/2025
La Selección Argentina Sub-17 sigue su campaña en el Mundial de Qatar, y este domingo derrotó 7 a 0 a Fiji en el estadio ASPIRE Academy Pitch 3, en la ciudad de Rayán.
Al 17', y luego de malograr un penal siete minutos antes, Uriel Ojeda puso en ventaja en el marcador al equipo de Diego Placente, Mateo Martínez sobre el 30' aumentó la cuenta y el propio Martínez volvió a marcar en el 44'. Tukai Ravonokula dejó con diez jugadores en cancha a los oceánicos por roja directa al 40'.
Ya en el complemento, el conjunto argentino volvió a anotar frente al arco rival de la mano de Uriel Ojeda, que no quiso ser menos que Martínez y estampó su segundo tanto del encuentro en el 57'. El jugador de San Lorenzo siguió encendido en el área chica y en el 87' metió su hat-trick y el quinto en la cuenta ‘albiceleste’, mientras que Santiago Silveira y Simón Escobar anotaron el sexto y séptimo al 88' y 91' respectivamente.
Con información de Doble Amarilla
