Se trabajó en el sector del canal que abarca distintas calles de la jurisdicción en el marco de operativos de Protección Ciudadana. 10 personas fueron demoradas por contravenciones. Hubo secuestro de armas blancas. Fue una labor coordinada con áreas municipales.
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un joven en el macrocentro
Fue encontrado sin vida durante la mañana del pasado martes, en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca de la ciudad de Salta. La audiencia de imputación se concretará este viernes.Policiales07/11/2025
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, informó que se produjo la detención de un hombre mayor de edad como sospechoso de haber causado la muerte de un joven, quien fue encontrado sin vida en la zona del macrocentro de la ciudad el pasado martes,
En el marco de la investigación, personal de la Unidad de Investigación UGAP, entre otras diligencias, realizó un minucioso relevamiento de cámaras de seguridad que permitió individualizar al sospechoso y solicitar su detención al Juzgado de Garantías en turno.
En las últimas horas se produjo su detención y, según señaló el fiscal González, la audiencia de imputación se concretará este viernes.
El Fiscal señaló que se encuentran en cumplimiento de todas las medidas necesarias tendientes a determinar las circunstancias en que se produjo la muerte y esclarecer lo sucedido.
Incendio en un edificio en Palermo: una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidasPoliciales06/11/2025
El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz entre Güemes y Charcas durante la madrugada en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo.
Avioneta narco: detuvieron a los dos pilotos bolivianos en la terminal de ómnibus de Rosario de la FronteraPoliciales05/11/2025
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
El Ministerio Público Fiscal Federal confirmó que la avioneta que cayó en el sur provincial transportaba más de 140 kilos de cocaína y que ya hay dos personas detenidas.
Un detenido por la avioneta narco que se estrelló en Rosario de la Frontera
El periodista Pablo Hansen informó que el detenido es de Antilla. Se analizan posibles allanamientos en la zona.
Fue encontrado por un baqueano durante la mañana de este martes. Personal de la Policía Lacustre trabajó en el rescate del cuerpo. Se presume que podría tratarse de José Ruiz, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.