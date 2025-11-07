Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un joven en el macrocentro

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, informó que se produjo la detención de un hombre mayor de edad como sospechoso de haber causado la muerte de un joven, quien fue encontrado sin vida en la zona del macrocentro de la ciudad el pasado martes,

En el marco de la investigación, personal de la Unidad de Investigación UGAP, entre otras diligencias, realizó un minucioso relevamiento de cámaras de seguridad que permitió individualizar al sospechoso y solicitar su detención al Juzgado de Garantías en turno.

En las últimas horas se produjo su detención y, según señaló el fiscal González, la audiencia de imputación se concretará este viernes.

El Fiscal señaló que se encuentran en cumplimiento de todas las medidas necesarias tendientes a determinar las circunstancias en que se produjo la muerte y esclarecer lo sucedido.