Un nene salteño pide ayuda para los gastos del viaje a BS.AS, donde será operado del corazón
Mateo, de 5 años, fue derivado al Hospital Ricardo Gutiérrez. El ministerio de Salud cubre su cirugía y traslado pero la familia solicita ayuda para demás gastos, por lo complicado de la intervención.Sociedad07/11/2025Agustina Tolaba
Mateo tiene solo cinco años y una historia de lucha desde el primer día de su vida. A los cinco días de haber nacido fue sometido a su primera cirugía, y tiempo después debió enfrentar una operación a corazón abierto. Hoy, su salud vuelve a complicarse y necesita viajar con urgencia a Buenos Aires para una nueva intervención.
“Hace poco se sentía mal. Jugaba y se ponía muy morado. Al hablar se agitaba un montón”, relató su mamá, Antonella Vilte, en diálogo con Aries. “Decidimos hacerle una resonancia cardíaca y los resultados confirmaron que necesita otra cirugía”, explicó.
El procedimiento requiere un cateterismo cardíaco, por eso, Mateo fue derivado al Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, donde debe presentarse el 12 de noviembre. El Ministerio de Salud Pública de la provincia gestionó el turno médico y cubre el traslado aéreo del paciente y un acompañante.
Sin embargo, la familia enfrenta serios problemas económicos. “Nos quedamos los dos sin trabajo. El papá primero, y luego yo tuve que operarme de urgencia y no pude seguir trabajando”, contó Antonella.
La mamá de Mateo vive en la zona sudeste de Salta Capital junto a su pareja y su otra hija de siete años. “Él es un nene alegre, hiperactivo, le gusta jugar a la pelota, cantar y dibujar”, describió emocionada.
“Fuimos al asistente social y solo nos ofrecen cubrir un acompañante, pero por mi cirugía yo no puedo viajar sola. Pedimos ayuda para que podamos viajar los tres: su papá, yo y Mateo” señaló.
La familia solicita colaboración para poder costear los gastos del viaje.
Quienes puedan ayudar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, al alias: Xiomara.mateo22 (a nombre de Elías Ezequiel Olarte), o se puede contactar a la familia al 3874 434980.
“Solo queremos que Mateo tenga su oportunidad. Es un niño con muchas ganas de vivir”, concluyó su mamá.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
