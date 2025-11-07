El IPC porteño acumula un alza de 25,3% en los primeros diez meses del año, impulsado por alimentos, vivienda, transporte y salud, según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad.
Solo 20 millones de argentinos son realmente de clase media
El estudio del laboratorio Pensar Lab muestra que 9 millones se autoperciben dentro del grupo, aunque sus ingresos los ubican en sectores bajos. La percepción y los hábitos, claves en la confusión.Economía07/11/2025
Un informe del laboratorio Pensar Lab, dependiente de la Fundación Pensar, reveló que en Argentina 29 millones de personas se consideran de clase media, mientras que en realidad solamente 20 millones corresponden a esa categoría debido al nivel de sus ingresos.
El informe revela lo que se conoce como el “síndrome de la clase media”, en donde más gente se percibe de clase media de la que lo es en realidad.
La divisón en Argentina
Para elaborar el paper, se dividió en tres grupos la estructura social de Argentina: clase alta (ingresos por más de $6,5 millones); clase media alta (ingresos entre $3,5 millones y $6,5 millones) y baja (ingresos entre $2 millones y $3,5 millones); y clase baja superior (ingresos entre $1,1 millones y $2 millones) e inferior (ingresos entre $750.000 y $1,1 millones).
Según supo Noticias Argentinas, para ser considerado de clase media se necesita, aproximadamente, entre 2 y 5 canastas básicas totales ($1.176.852 en septiembre, según el INDEC).
En base a estos datos, 7 millones de hogares argentinos son de clase media, 8 millones de clase baja y menos de 1 millón de clase alta, según detalló el informe de Pensar Lab.
El “síndrome de clase media”
Teniendo en cuenta estos datos, el dilema se presenta entre la autopercepción y la consideración real, en donde el 35% de aquellos que pertenecen a la clase baja se consideran de clase media y el 80% de aquellos que pertenecen a la clase alta se consideran de clase media.
“Una de las razones por las que existe este sesgo es porque encontramos hábitos y consumos que la sociedad considera que corresponden a la clase media y que no están estrictamente relacionados con los ingresos que recibe el hogar”, señala el documento.
La “canasta de clase media”
A su vez, Pensar Lab junto a la consultora Casa Tres elaboró una “canasta de clase media” para obtener una “medición alternativa” de la canasta básica total (CBT) medida por el INDEC, que engloba a la canasta básica de alimentos (CBA), bienes y servicios no alimentarios, entre otros.
Para armar esta canasta se consultó a un grupo de argentinos “qué es lo más importante para ser considerado de clase media” y “cómo la definirían”. Entre las primeras aparece “tener casa propia”, “poder ahorrar” y la palabra “trabajo” como la que define a la clase media en general.
“Es interesante destacar que no aparecen opciones espontáneas relacionadas a hábitos de consumo o ahorro, como tener casa propia o poder ahorrar”, describe el informe, y agrega que estas dos opciones “son las que se destacan cuando las incluimos en una lista sobre qué es lo más importante para la clase media”.
En base a las encuestas, se definió la “canasta de clase media” compuesta por los hogares que poseen cobertura médica, son propietarios y tienen a los hijos en escuelas privadas.
Con esta medición de Pensar Lab y Casa Tres, quedó plasmado que el 40% de los hogares argentinos pertenecen a la clase media durante el primer trimestre del 2025. “Este valor está en línea con los resultados medidos únicamente por nivel de ingresos, que indican que un 43% de los hogares son de clase media”.
El piso en la última década ocurrió durante la pandemia, cuando en el cuarto trimestre del 2020 el 38% de los hogares pertenecían a la clase media. Mientras que el techo se encontró en el tercer trimestre del 2018, con un 44%.
El reporte asegura que la diferencia de 6 puntos porcentuales (p.p.) que hay entre el piso y techo del cálculo “no parece un gran desvío, considerando el contexto inflacionario y de estancamiento en la economía y el empleo durante la última década”.
“Esto muestra una gran capacidad de resiliencia por parte de la clase media argentina para mantenerse a flote”, concluyó.
Pensar Lab es el laboratorio de ideas y análisis de la Fundación Pensar. Se posiciona como “un laboratorio de información seria y confiable” en donde se analizan los temas “más relevantes para la sociedad argentina”, con un “enfoque actual y de calidad”.
Con información de Noticias Argentinas
