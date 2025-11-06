Impulsado por la recuperación de los bonos soberanos tras las elecciones legislativas, el indicador elaborado por JP Morgan se acerca a la barrera de los 600 puntos.
El Tesoro de EE.UU. habría vendido sus letras en pesos y el mercado sospecha que se activó el swap
El stock de letras en pesos del BCRA se desplomó entre el 23 de octubre y el 31 de octubre. El mercado advierte una estrecha relación con las tenencias del Tesoro norteamericano.Economía06/11/2025
El balance semanal difundido por el Banco Central (BCRA) en las últimas horas sugirió que el Tesoro de EEUU podría haber vendido las letras en pesos de la autoridad monetaria que poseía, en el marco de su fuerte apoyo al Gobierno de Javier Milei. Si bien no hay una confirmación oficial, el mercado especula que se activó un tramo del swap.
Los datos del balance exhibieron que el stock de letras en pesos del BCRA se desplomó desde los $3 billones (u$s2.052 millones) hasta los $274.000 millones (u$s190 millones), entre el 23 de octubre y el 31 de octubre. "No descartamos que se deba a la reversión de la compra de pesos del Tesoro norteamericano o reposicionamiento en otros activos locales fuera del BCRA", señalaron desde Aurum Valores.
¿Dónde están los pesos de Scott Bessent?: las pistas llevan a la hipótesis de una activación del swap
En el mercado dudan que Scott Bessent haya comprado cerca de u$s2.000 millones la semana pasada ya que no hubo un flujo de oferta tal como para abastecer ese exceso de demanda. Sin embargo, sí está latente la posibilidad de que se haya activado una parte del swap por u$s20.000 millones anunciado antes de las elecciones legislativas.
Pablo Reppetto, de Aurum, sostuvo en diálogo con Ámbito que "los números darían esa pauta" porque "no hubo caída de las reservas". "Representaría un aumento de u$s2.000 millones de la deuda del BCRA", acotó.
El impacto en las reservas sería nulo ya que, si bien la activación de un tramo implica un incremento de las arcas de la autoridad monetaria, el efecto sería neutralizado por la devolución de los pesos que el equipo económico estadounidense había adquirido.
La semana pasada, la consultora 1816 había deslizado en un informe publicado el 28 de octubre que el stock de “Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional” del BCRA había dejado de coincidir con el stock diario sumado de las letras Dólar Linked que el Central le coloca al agro y a las mineras y que eso significaba "prácticamente una confirmación de que los pesos del Tesoro norteamericano están fuera del sistema bancario y en letras emitidas por el BCRA".
La consultora agregó que, en función del "crecimiento marginal" de la deuda en pesos categorizada como "otros pasivos", prácticamente se descartaba la "posibilidad de que las letras que tiene Estados Unidos sean Dólar Linked". "Esto significa que, salvo que EEUU tenga instrumentos duales, para que el trade de Bessent sea ganador en el corto plazo parece ser necesario que las bandas continúen", había advertido la entidad previo a los movimientos identificados en el último balance semanal.
La city ya había empezado a especular, en base a algunos datos, que EEUU había recomprado sus dólares a fines de la semana pasada.
Con información de Ámbito
Las empresas buscan ajustar costos y mantener competitividad ante la importación, afectando a cientos de trabajadores en Rosario y Córdoba.
Las cuentas remuneradas de billeteras virtuales lideran por rendimiento y liquidez. Con vigencia al 5 de noviembre, Naranja X ofrece la TNA más alta con 39%, seguida de cerca por Ualá con el 37%.
Hoy, 5 de noviembre, los plazos fijos tradicionales ofrecen TNA de hasta el 38% en entidades como Banco del Sol.
En el premarket de Wall Street, los Globales avanzan hasta 1% este miércoles y le dan continuidad a la buena performance posterior a las elecciones legislativas.
El Estado avanzará con la venta de viviendas finalizadas y nunca entregadas. El objetivo es recuperar fondos y dar uso a unidades ociosas en distintos desarrollos habitacionales.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.