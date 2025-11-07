Plazos Fijos: Tasas hoy, 7 de noviembre

La reciente baja de la tasa de interés impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) provocó que la mayoría de los bancos reduzca la retribución que ofrecen por los plazos fijos. Un relevamiento de Noticias Argentinas muestra que en muchos casos, los rendimientos quedan en terreno negativo contra la inflación.

Actualmente, constituir un plazo fijo en algunos bancos otorga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27%, lo que representa un 2% mensual. Este porcentaje se encuentra muy en línea con la inflación esperada para los próximos 30 días, lo que significa que el ahorrista podría llegar a perder poder adquisitivo.

Bancos que pagan más y los que pagan menos

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos:

Los que más pagan:

Banco Nación: 33% TNA (2,4% mensual).

Banco Macro: 33% TNA (2,4% mensual).

ICBC: 32,25% TNA.Banco Hipotecario: 31,5% TNA.

Los que menos pagan (27% TNA):

Banco Santander.

Banco Galicia.

Banco Provincia de Buenos Aires.

Banco BBVA.

Otros bancos con tasas más atractivas (por encima del 30%):

Reba Compañía Financiera S.A.: 37% TNA.

Banco Meridian S.A.: 36% TNA.

Banco CMF S.A.: 35% TNA.

Banco del Sol S.A.: 35% TNA.

Bibank S.A.: 35% TNA.

Banco Provincia de Córdoba S.A.: 34,5% TNA.

Banco Bica S.A.: 34% TNA.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 34% TNA.

Banco de Corrientes S.A.: 33% TNA.

Banco del Chubut S.A.: 33% TNA.

Banco Comafi S.A.: 32% TNA.

Banco Dino S.A.: 32% TNA.

Banco Julio S.A.: 32% TNA.

Con información de Noticias Argentinas