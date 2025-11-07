El estudio del laboratorio Pensar Lab muestra que 9 millones se autoperciben dentro del grupo, aunque sus ingresos los ubican en sectores bajos. La percepción y los hábitos, claves en la confusión.
La inflación en CABA se mantuvo en 2,2% durante octubre
El IPC porteño acumula un alza de 25,3% en los primeros diez meses del año, impulsado por alimentos, vivienda, transporte y salud, según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad.Economía07/11/2025
La inflación de octubre fue de 2,2% en la Ciudad de Buenos Aires. Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 25,3% en los primeros diez meses de 2025.
En la comparación interanual, el alza fue de 33,6%, según informó este viernes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. En septiembre, el IPC porteño también se había ubicado en 2,2%.
La variación de octubre los precios porteños estuvo impulsada por aumentos en: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud.
Por su parte, el INDEC difundirá este miércoles 12 de noviembre el IPC a nivel nacional del décimo mes de 2025.
Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en octubre
Los sectores con aumentos que tuvieron más incidencia en el nivel de inflación de octubre en CABA fueron los alimentos y bebidas junto al rubro restaurantes y hoteles. A continuación, los rubros que más subieron durante el mes pasado:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 2,1% y contribuyó en 0,36 puntos porcentuales del indicador general, impulsados por las alzas en el pan, las frutas y las carnes.
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo un incremento de 2% e incidió 0,40 puntos porcentuales por las actualizaciones en los precios de los alquileres. Le siguieron, en importancia, las alzas en los valores de los servicios para la reparación de la vivienda.
- Transporte tuvo un incremento de 1,9% e incidió 0,21 p.p. en la inflación debido al aumento en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar.
- Salud se elevó 2% en octubre, por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.
- Restaurantes y hoteles tuvo un incremento de 2,1% e incidió 0,24 puntos porcentuales por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
Cuándo se conoce el dato de inflación de octubre del INDEC
El INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre este miércoles 12 de noviembre a las 16.
Los analistas privados que miden el avance de la inflación coinciden en que el dato podría ubicarse por encima de 2%.
De confirmarse una inflación de entre 2,3% y 2,5% en octubre, el dato implicaría una aceleración intermensual de entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales.
Sería, además, el segundo mayor aumento desde marzo, cuando el IPC había escalado de 2,4% a 3,7%.
Con información de TN
La clase media en retroceso: más del 55% de los argentinos siente que su nivel de vida cayóEconomía07/11/2025
Un estudio de Pensar Lab reveló que cuatro de cada diez creen vivir peor que sus padres y dos tercios se ubican en los escalones más bajos de la clase media.
Hoy 7 de noviembre, la reciente baja de la tasa del BCRA empujó a la mayoría de los bancos a reducir la retribución de los plazos fijos, dejando a varios en el 27% TNA (2% mensual), muy cerca de la inflación.
El Tesoro de EE.UU. habría vendido sus letras en pesos y el mercado sospecha que se activó el swapEconomía06/11/2025
El stock de letras en pesos del BCRA se desplomó entre el 23 de octubre y el 31 de octubre. El mercado advierte una estrecha relación con las tenencias del Tesoro norteamericano.
Impulsado por la recuperación de los bonos soberanos tras las elecciones legislativas, el indicador elaborado por JP Morgan se acerca a la barrera de los 600 puntos.
Las empresas buscan ajustar costos y mantener competitividad ante la importación, afectando a cientos de trabajadores en Rosario y Córdoba.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.