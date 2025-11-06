El presidente Javier Milei confirmó en una entrevista con el Financial Times que mantendrá el esquema de bandas cambiarias hasta el final de su mandato, en 2027.
Nación lanzó el “Centro de formación Capital Humano” para facilitar la inserción laboral
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Sandra Pettovello, busca articular con empresas y cámaras para capacitar a jóvenes y adultos en oficios tradicionales y tecnológicos.Argentina06/11/2025
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, activó un nuevo programa de ayuda estatal para conseguir trabajo. Se trata del “Centro de formación Capital Humano”, oficializado este jueves mediante la Resolución 1105/2025 en el Boletín Oficial.
El objetivo principal del programa es "facilitar la inserción en el mercado laboral". La iniciativa dependerá de la Unidad de Gabinete de Asesores de la cartera que conduce Pettovello.
Según la resolución, el plan propone “establecer un nuevo modelo de gestión de la formación laboral basado en la articulación con empresas, cámaras empresariales y organismos públicos”.
El Ejecutivo argumentó que el anuncio se enmarca en un contexto de cambios por la automatización y la digitalización (industria 4.0), aunque aclaró que al mismo tiempo "se mantiene una demanda sostenida de oficios tradicionales".
Objetivos y funcionamiento
El centro buscará "aportar soluciones a la escasez de perfiles técnicos" tanto en oficios tradicionales como tecnológicos. Entre sus objetivos específicos, se busca "facilitar la inserción laboral formal de jóvenes y adultos" y "promover la adaptación a entornos laborales dinámaicos".
El programa será dirigido por un Comité Ejecutivo (con miembros ad honorem). El titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Fernando Szereszevsky, será el encargado de dictar las normas para implementarlo. Los gastos que demande la iniciativa "serán atendidos con cargo a las partidas presupuestarias" existentes del ministerio.
Con información de Noticias Argentinas
