Alerta industrial 2026: la UIA proyecta pérdida de 5.000 empleos mensuales

Hace tiempo ya que los industriales vienen insistiendo en la necesidad de que se tomen medidas en favor de la actividad manufacturera para evitar que siga cayendo la producción, el empleo y las empresas. Pero en el equipo económico parecieran estar convencidos de que la economía recobrará impulso el año próximo y que los sectores pujantes generarán el trabajo que se pierden en otros, según ellos, no competitivos.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) hablan de falta de política industrial, insisten en los daños que está generando la apertura indiscriminada de las importaciones sin antes tener nivelada la cancha y, aunque defienden las reformas estructurales -como es el caso de la laboral recientemente ingresada al Congreso-, admiten que son procesos lentos para que tengan efecto.

Frente a este escenario, a días de que termine el segundo año de mandato de Javier Milei, cuya política generó una pérdida de 51.000 puestos de trabajo en la industria formal, seis miembros de la cúpula industrial visitaron el Ministerio de Economía y le llevaron al ministro Luis Caputo el diagnóstico de cómo está la actividad y qué esperan para el 2026. Las noticias, por ahora, no son demasiado alentadoras.

El equipo económico parecieran estar convencidos de que la economía recobrará impulso en 2026 y que los sectores pujantes generarán el trabajo que se pierden en otros, según ellos, no competitivos

El clima del encuentro reflejó la preocupación de los empresarios por el futuro inmediato del trabajo registrado y los obstáculos que atraviesan tanto las grandes fábricas como las pymes en todo el país. El eje excluyente fue el empleo: la dinámica de destrucción de puestos formales, el avance del trabajo informal y la dificultad creciente para sostener planteles efectivos.

Perspectivas para 2026

Según registros de la propia entidad, hay 21.190 posiciones industriales formales se perdieron entre enero y septiembre, y el número siguió creciendo entre octubre y noviembre a razón de una baja de 4.000 por mes. El recorte de personal cruzó geografías y especialidades sin anticipar señales de reversión y eso se visualiza diariamente con cada noticia de cierre de alguna fábrica o de alguna línea productiva para reducir costos. Los empresarios no fueron tan explícitos frente al Ministro y el Secretario, pero sí dejaron bien el claro que si no hay cambios de política económica, el empleo industrial seguirá cayendo el año próximo, y no descartan que sea a razón de 5.000 puestos registrados menos cada mes.

Según registros de la UIA hay 21.190 posiciones industriales formales se perdieron entre enero y septiembre

“El último dato del Indec de empleo mostró que cayó 4.200 en la industria y eso va a la informalidad. Pero el formal industrial, que es el que importa, se está destruyendo. Le dijimos que si no mejora un poco la actividad y toman algunas medidas, ese número puede subir y mantenerse en 5.000 mensuales. Es un número muy grande, parecidos a los que tuvimos el año pasado, con el ajuste”, le dijo un referente de la UIA en diálogo con Infobae.

En estos encuentros, los funcionarios también hablan pero más bien escuchan y anotan. No hubo demasiado respuesta frente a este diagnóstico, pero en la UIA ya saben qué piensan en el Gobierno debido a que tienen un vínculo frecuente con Lavigne y otros miembros del equipo económico.

“La postura de ellos -agregó la fuente- es que la economía va a crecer bastante y entonces algunos sectores industriales deberían andar mejor y bajar ese número, aunque igualmente va ser negativo. Nuestra mirada es que eso lo genera el mundo informal, digo, estas personas que se quedan sin trabajo en la industria van a trabajar en servicios particulares, a las ferias, a ser repartidores”.

Los testimonios reunidos subrayaron que a cada salida de la economía formal le siguió, casi sin pausa, el salto al mundo informal. El fenómeno superó al empleo y se instaló en canales completos de circulación de productos. Los industriales atribuyeron parte del crecimiento de la informalidad al contrabando, los controles débiles en las fronteras y la falta de monitoreo tecnológico.

Contrabando y valores criterio

El avance del ingreso de productos de todo tipo al país de forma ilegal fue otro de los temas mencionados durante la reunión con Caputo y fuentes oficiales admiten que están trabajando en una solución integral. Pero hay poca confianza de que pueda lograrse algo en el corto plazo. Y en algunos rubros, como en celulares por ejemplo, 3 de cada 10 celulares que se activan en la Argentina no se fabricaron ni se importaron legalmente. “Estamos realmente preocupados por el contrabando y en ese contexto, también se planteó la necesidad de reinstalar los valores criterio, que fijan precios mínimos por debajo de los cuales no se puede importar productos y nos dijeron que lo iban a ver”, dijo una fuente de la UIA. Sin embargo, consultadas fuentes oficiales al respecto descartaron esta posibilidad. “Eso no vuelve más”, dijeron.

Los empresarios mencionaron la experiencia de Israel para ilustrar lo que consideraron inalcanzable para el sistema local: gestión integrada de escáneres, vigilancia electrónica y trabajo coordinado con fuerzas federales para prevenir el ingreso ilegal de mercadería. Los industriales señalaron que la frontera argentina resultó frágil, con pasos habilitados donde la supervisión es insuficiente.

También se habló del proyecto de reforma laboral que ya está en el Congreso pero cuyo debate se postergó para febrero. Concretamente, Caputo se mostró muy optimista con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que busca modificar la forma en que los empleadores del sector privado afrontan el riesgo de las obligaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo.

Las empresas pagarán 3% menos de cargas patronales y ese porcentaje lo destinarán a un fondo que, al cabo de seis meses, podrán utilizarlo para diversas inversiones. “Caputo cree que va a haber muchos depósitos y que con eso pueden armar un fondo privado de USD4.000 millones que se va a poder invertir en diversos instrumentos que posteriormente plantearán en una futura reglamentación”, dijo un empresario consultado.

¿Qué pasará con la reforma tributaria?

El capítulo impositivo provincial tuvo un lugar propio en la mesa con Caputo. Empresarios reclamaron sobre ingresos brutos y tasas municipales, al remarcar que amplifican el desaliento para formalizar y sumar trabajadores. Sin embargo, Nación mucho no tiene por hacer en este punto, más que un nuevo Pacto Fiscal, en el cual seguramente se avanzará.

Sobre el proyecto de reforma tributaria, que habría quedado para más adelante, ni se habló en el encuentro, aunque la incorporación de varios puntos impositivos en la reforma laboral hacen pensar que ni siquiera será presentada en 2026. Así lo ven, incluso, los empresarios. “No va a haber reforma impositiva en 2026. Tiene que haber un aumento de la base tributaria para eso y hay que bajar la informalidad”, consideró una de las fuentes consultadas de la UIA.

Con información de Infobae