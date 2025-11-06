Narcoavioneta boliviana: Bullrich informó 135 kg, pero la fiscalía confirmó 364 kg de cocaína incautada en Salta

La ministra Patricia Bullrich se pronunció en X sobre la avioneta que se estrelló con un cargamento millonario de droga en el sur de la provincia.

Política06/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la caída de la narcoavioneta proveniente de Bolivia, que fue interceptada en Salta tras una alerta aérea.

“Narcoavioneta boliviana. 135 kilos de cocaína. Narco detenido. Tras una alerta aérea, GNA y la Policía de Salta actuaron de inmediato”, escribió la ministra.

Sin embargo, el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó este miércoles que el total secuestrado asciende a 364 kilos de cocaína.

La ministra Bullrich cerro su publicación con su habitual consigna: “¡Ni un paso atrás!”,

