El día después de los comicios, en Casa Rosada no descartan un potencial encuentro con la nueva cúpula electa.
Narcoavioneta boliviana: Bullrich informó 135 kg, pero la fiscalía confirmó 364 kg de cocaína incautada en Salta
La ministra Patricia Bullrich se pronunció en X sobre la avioneta que se estrelló con un cargamento millonario de droga en el sur de la provincia.Política06/11/2025Ivana Chañi
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la caída de la narcoavioneta proveniente de Bolivia, que fue interceptada en Salta tras una alerta aérea.
“Narcoavioneta boliviana. 135 kilos de cocaína. Narco detenido. Tras una alerta aérea, GNA y la Policía de Salta actuaron de inmediato”, escribió la ministra.
Sin embargo, el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó este miércoles que el total secuestrado asciende a 364 kilos de cocaína.
La ministra Bullrich cerro su publicación con su habitual consigna: “¡Ni un paso atrás!”,
Venía de Bolivia y cayó en Salta.
Tras una alerta aérea, GNA y la Policía de Salta actuaron de inmediato: hallaron el avión con el cargamento millonario y detuvieron al conductor del auto de apoyo que intentó cubrir… pic.twitter.com/Jndx9y8RY4
El Gobierno pidió el plácet a Bruselas esta semana. La solicitud se da ante la expectativa de que en diciembre se firme el tratado comercial entre ambos bloques regionales
Villarruel y el like a "Presidente 2027": Tensión con los hermanos Milei agita la internaPolítica06/11/2025
La vicepresidenta Victoria Villarruel agitó la interna oficialista dando "me gusta" a mensajes que la postulan para Presidenta en 2027 y que critican a Milei.
El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, anticipó que el Congreso buscará avanzar “rápidamente” con la agenda de reformas del Poder Ejecutivo.
Desde Miami, el Presidente valoró la operación del Tesoro norteamericano que desarmó posiciones por $2,75 billones y anunció una línea de crédito por 20.000 millones de dólares.
“Opereta judicial”: CFK denunció persecución en la antesala del juicio por los Cuadernos
La expresidenta afirmó que la causa fue “guardada en la heladera” y reactivada en un momento clave de debate sobre el trabajo y las jubilaciones. Aseguró que los arrepentidos fueron “extorsionados”.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.