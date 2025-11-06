Hoy cierran los bancos de todo el país; qué operaciones se paralizan y cuáles funcionan

Este jueves 6 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Bancario, una fecha establecida por el convenio colectivo para conmemorar la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector.

Históricamente, esta jornada surgió como una conquista gremial ante las extensas jornadas laborales que podían alcanzar las 12 horas diarias.

¿Por qué es feriado y qué significa?

Según el convenio colectivo del gremio, este día rige con las mismas normas de un feriado nacional. Esto implica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público. Adicionalmente, este año, los empleados del sector recibirán un bono especial que asciende a $1.708.032,46.

Operaciones que no se podrán realizar en el feriado bancario

Durante el jueves 6 de noviembre, la actividad se paraliza en los mercados financieros. Por lo tanto, no se podrán realizar trámites presenciales como:

Depósitos y extracciones en ventanilla.

Apertura o cierre de cuentas y solicitudes de créditos.

Operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.

Día del Bancario: los canales digitales funcionarán con normalidad

A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán utilizar los canales digitales y la infraestructura de los bancos para la mayoría de las operaciones cotidianas:

Cajeros Automáticos: Seguirán operativos para extracciones de efectivo, depósitos y otras consultas habituales.

Home Banking y Aplicaciones Móviles: Estarán disponibles para realizar transferencias inmediatas, pagos de servicios e impuestos, y consultar saldos o movimientos.

Es importante tener en cuenta que, si bien las transferencias se podrán enviar, su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil. Lo mismo aplicará para la acreditación de cheques y los pagos programados que coincidan con la fecha del feriado.

Con información de Noticias Argentinas