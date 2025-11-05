Así fue la reunión de unidad en River antes del Superclásico

El nuevo presidente de River, Stefano Di Carlo, marcó su primera semana de mandato con un gesto de alto impacto: una reunión con Marcelo Gallardo y el plantel profesional en River Camp, apenas días antes de enfrentar a Boca en el Superclásico.

El encuentro, vital tras el traspié liguero ante Gimnasia, sirvió para que Di Carlo reafirmara el total compromiso institucional con el proyecto futbolístico que encabeza el “Muñeco”. El mensaje del flamante presidente se centró en la calma, buscando fortalecer al grupo de cara al compromiso más exigente. La consigna de "Unidad y confianza" resonó como el eje de la charla, buscando blindar al equipo contra la presión externa.

