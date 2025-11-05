Así fue la reunión de unidad en River antes del Superclásico

Te puede interesar

Se va la segunda para Los Infernales Deportes 05/11/2025 Este miércoles seguirá la gira de los salteños por tierras santafesina, desde las 21.30 enfrentarán a Santa Paula de Gálvez por la segunda división del básquet nacional

Paredes debuta como titular en un Superclásico con Boca Deportes 05/11/2025 El campeón del mundo vivirá este domingo un momento inédito con el “Xeneize”. Jugará desde el inicio por primera vez en un choque ante River a 12 años de su debut en esta clase de partidos.

El camino de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia rumbo a la final de la Copa Argentina Deportes 05/11/2025 El ‘Bicho’ de La Paternal y la ‘Lepra’ mendocina se medirán este miércoles desde las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba en busca del título y un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Ambos llegan tras campañas sólidas y llenas de emoción.

Franco Mastantuono, nominado a los premios Golden Boy 2025 Deportes 05/11/2025 El premio al mejor jugador sub-21 de Europa dio a conocer los nombres de los nominados, con la presencia de un argentino. En la nómina no figura Lamine Yamal, figura del Barcelona.