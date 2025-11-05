AFA presentó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, así fue el anuncio que hizo la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) junto a la marca Adidas para anunciar que la selección argentina de fútbol tiene nuevo uniforme. Lionel Messi, el modelo.

De acuerdo a la página oficial de Adidas, la flamante camiseta estará disponible a partir de este jueves a las 6 de la mañana. “Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones”, reza la descripción de la casaca que, en principio, costará $199.999