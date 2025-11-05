El camino de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia rumbo a la final de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2025 llega a su gran final con un cruce apasionante entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, dos equipos que sorprendieron con su rendimiento y dejaron en el camino a rivales de peso.

Ambos buscarán hacer historia este miércoles, desde las 21:10, en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Además del título, estará en juego un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. A continuación, repasamos el camino que recorrieron ambos equipos hasta alcanzar esta esperada definición.