El camino de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia rumbo a la final de la Copa Argentina

El ‘Bicho’ de La Paternal y la ‘Lepra’ mendocina se medirán este miércoles desde las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba en busca del título y un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Ambos llegan tras campañas sólidas y llenas de emoción.

Deportes05/11/2025

720

La Copa Argentina 2025 llega a su gran final con un cruce apasionante entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, dos equipos que sorprendieron con su rendimiento y dejaron en el camino a rivales de peso.

Ambos buscarán hacer historia este miércoles, desde las 21:10, en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Además del título, estará en juego un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. A continuación, repasamos el camino que recorrieron ambos equipos hasta alcanzar esta esperada definición.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-11-03 at 11.20.45 PM

Se va la segunda para Los Infernales

Deportes05/11/2025

Este miércoles seguirá la gira de los salteños por tierras santafesina, desde las 21.30 enfrentarán a Santa Paula de Gálvez por la segunda división del básquet nacional

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail