Franco Mastantuono, nominado a los premios Golden Boy 2025

El premio al mejor jugador sub-21 de Europa dio a conocer los nombres de los nominados, con la presencia de un argentino. En la nómina no figura Lamine Yamal, figura del Barcelona.

Deportes05/11/2025

El futbolista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, fue nominado entre los 25 candidatos a ganar el premio Golden Boy 2025, reconocimiento que se entrega al mejor jugador menor de 21 años que milite en Europa.

La lista incluye, entre otros, al argentino, figuras del PSG, del Arsenal y de otros gigantes del continente, y deja afuera, por reglamento, al último ganador del galardón: Lamine Yamal, figura del Barcelona.

Los 25 nominados al Golden Boy 2025
Pau Cubarsí – Barcelona
Dean Huijsen – Real Madrid
Arda Güler – Real Madrid
Franco Mastantuono – Real Madrid
Désiré Doué – PSG
Warren Zaire-Emery – PSG
Senny Mayulu – PSG
Kenan Yildiz – Juventus
Ethan Nwaneri – Arsenal
Myles Lewis-Skelly – Arsenal
Jorrel Hato – Chelsea
Estevão – Chelsea
Lucas Bergvall – Tottenham
Archie Gray – Tottenham
Geovany Quenda – Sporting
Leny Yoro – Manchester United
Nico O'Reilly – Manchester City
Jobe Bellingham – Borussia Dortmund
Francesco Pio Esposito – Inter
Rodrigo Mora – Porto
Giovanni Leoni – Liverpool
Aleksandar Stankovic – Club Brujas
Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen
Victor Froholdt – Porto
Mamadou Sarr – Estrasburgo

