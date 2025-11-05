Franco Mastantuono, nominado a los premios Golden Boy 2025

El futbolista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, fue nominado entre los 25 candidatos a ganar el premio Golden Boy 2025, reconocimiento que se entrega al mejor jugador menor de 21 años que milite en Europa.

La lista incluye, entre otros, al argentino, figuras del PSG, del Arsenal y de otros gigantes del continente, y deja afuera, por reglamento, al último ganador del galardón: Lamine Yamal, figura del Barcelona.

Los 25 nominados al Golden Boy 2025

Pau Cubarsí – Barcelona

Dean Huijsen – Real Madrid

Arda Güler – Real Madrid

Franco Mastantuono – Real Madrid

Désiré Doué – PSG

Warren Zaire-Emery – PSG

Senny Mayulu – PSG

Kenan Yildiz – Juventus

Ethan Nwaneri – Arsenal

Myles Lewis-Skelly – Arsenal

Jorrel Hato – Chelsea

Estevão – Chelsea

Lucas Bergvall – Tottenham

Archie Gray – Tottenham

Geovany Quenda – Sporting

Leny Yoro – Manchester United

Nico O'Reilly – Manchester City

Jobe Bellingham – Borussia Dortmund

Francesco Pio Esposito – Inter

Rodrigo Mora – Porto

Giovanni Leoni – Liverpool

Aleksandar Stankovic – Club Brujas

Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen

Victor Froholdt – Porto

Mamadou Sarr – Estrasburgo