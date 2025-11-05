Paredes debuta como titular en un Superclásico con Boca

A sus 31 años, Paredes tendrá la oportunidad de escribir una nueva página en su historia con la camiseta de Boca. Será la primera vez que el mediocampista salga desde el vestuario titular a disputar el partido más intenso, y emblemático del país.

El presente lo encuentra con una madurez distinta y un rol protagónico dentro del equipo de Claudio Úbeda. Capitán y líder futbolístico, será el eje del mediocampo xeneize frente a River. Su pegada, su lectura de juego y su jerarquía serán claves en un partido donde Boca buscará imponer presencia desde la conducción y la experiencia.