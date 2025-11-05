Inter y Milan hicieron oficial la compra del San Siro y la adjudicación de las obras

Inter y Milan anunciaron, mediante un comunicado, la finalización y firma de la escritura de compraventa con el Ayuntamiento de la ciudad para la adquisición del terreno que comprende el Estadio Meazza y sus alrededores, la llamada “Grande Funzione Urbana di San Siro”.

La compra fue posible gracias a la financiación de bancos internacionales como Goldman Sachs y J.P. Morgan, que actuaron como coordinadores principales, junto con otros socios como Banca BPM y BPER Banca, por un total de 197 millones de euros.

La construcción del estadio, que promete ser uno de los más modernos de Europa y marcar un nuevo punto de partida en la historia, fue encomendada a Foster+Partners y MANICA, quienes se incorporarán de inmediato al proyecto, que también incluirá la zona circundante de 281.000 metros cuadrados.