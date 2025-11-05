Inter y Milan hicieron oficial la compra del San Siro y la adjudicación de las obras

El nuevo presidente de River, Stefano Di Carlo, marcó su primera semana de mandato con un gesto de alto impacto: una reunión con Marcelo Gallardo y el plantel profesional en River Camp, apenas días antes de enfrentar a Boca en el Superclásico.
Inter y Milan hicieron oficial la compra del San Siro y la adjudicación de las obrasDeportes05/11/2025
Inter y Milan anunciaron, mediante un comunicado, la finalización y firma de la escritura de compraventa con el Ayuntamiento de la ciudad para la adquisición del terreno que comprende el Estadio Meazza y sus alrededores, la llamada “Grande Funzione Urbana di San Siro”.
La compra fue posible gracias a la financiación de bancos internacionales como Goldman Sachs y J.P. Morgan, que actuaron como coordinadores principales, junto con otros socios como Banca BPM y BPER Banca, por un total de 197 millones de euros.
La construcción del estadio, que promete ser uno de los más modernos de Europa y marcar un nuevo punto de partida en la historia, fue encomendada a Foster+Partners y MANICA, quienes se incorporarán de inmediato al proyecto, que también incluirá la zona circundante de 281.000 metros cuadrados.
Este miércoles seguirá la gira de los salteños por tierras santafesina, desde las 21.30 enfrentarán a Santa Paula de Gálvez por la segunda división del básquet nacional
El campeón del mundo vivirá este domingo un momento inédito con el “Xeneize”. Jugará desde el inicio por primera vez en un choque ante River a 12 años de su debut en esta clase de partidos.
El camino de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia rumbo a la final de la Copa ArgentinaDeportes05/11/2025
El ‘Bicho’ de La Paternal y la ‘Lepra’ mendocina se medirán este miércoles desde las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba en busca del título y un boleto directo a la Copa Libertadores 2026. Ambos llegan tras campañas sólidas y llenas de emoción.
El premio al mejor jugador sub-21 de Europa dio a conocer los nombres de los nominados, con la presencia de un argentino. En la nómina no figura Lamine Yamal, figura del Barcelona.
El anuncio se hizo a través de las redes oficiales y se promocionó con la imagen de Lionel Messi; “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, indicaron
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.