Se va la segunda para Los Infernales

Este miércoles seguirá la gira de los salteños por tierras santafesina, desde las 21.30 enfrentarán a Santa Paula de Gálvez por la segunda división del básquet nacional

05/11/2025

Este miércoles se presentará en el Gálvez a partir de las 21.30, para enfrentar a Santa Paula que hará su presentación en la categoría tras conseguir el ascenso. Salta terminará su primer recorrido fuera de casa el viernes en San Francisco, Córdoba, donde se medirá con San Isidro.

