Salta se encamina a ser la primera provincia del Noroeste en concretar trasplantes renales pediátricos

El Hospital Público Materno Infantil recibió al equipo técnico del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en el marco de las acciones conjuntas con el Ministerio de Salud Pública para concretar trasplantes renales pediátricos en Salta.
La cirujana y uróloga pediátrica del nosocomio, Dra. Luciana Díaz Zabala, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, señaló que “la principal dificultad de estos pacientes es acceder, por la geografía y las distancias”.
“En el Noroeste tenemos 22 pacientes, de los cuales el 50% están inscriptos en lista de espera y la otra mitad en el proceso de inscripción. En Salta son seis pacientes, en Jujuy siete y en Tucumán nueve”, detalló.
La especialista señaló que el Hospital cuenta con el equipo técnico y que, recientemente, completaron el de recursos humanos con un nefrólogo pediátrico, especializado en trasplante renal, por lo que estiman que podrían concretar la iniciativa a fin de año.
“La idea del INCUCAI es descentralizar el trasplante y distribuir todas las provincias, agruparlas en una zona que la logística de traslado lo permita, para reducir los tiempos. Seríamos la primera provincia del Noroeste porque actualmente el trasplante pediátrico renal se realiza en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe”, señaló.
Ciclo ovárico: cómo las hormonas impactan en deporte y sexualidad
La Dra. Mónica Gelsi explicó que las variaciones hormonales durante el ciclo ovárico afectan el deseo, el humor y el riesgo de lesiones.
El camión oncológico de Salta realiza mamografías gratuitas del 3 al 7 de noviembre en Cafayate, La Viña y Cnel. Moldes. Solo para mayores de 40 sin obra social.
IPS pagó y el Círculo Médico levantó la suspensión del crédito
Tras haber suspendido la atención por deuda en consultas y prácticas médicas, el Círculo Médico de Salta confirmó que el Instituto Provincial de Salud efectivizó el pago pendiente y se normaliza el servicio a afiliados.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.